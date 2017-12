CATALUÑA. EL PSOE CRITICA LA ACTITUD DE “CIERTA FRUSTRACIÓN” ADOPTADA POR CIUDADANOS Y LE INSTA A “HACER ALGO” EN LA ELECCIÓN DE LA MESA DEL PARLAMENT

El PSOE mantiene su crítica a Ciudadano y su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, por no tomar la iniciativa tras vencer en las pasadas elecciones autonómicas del 21-D y reprocha que su “actitud” sea “de cierta frustración”.



Así lo dijo el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que insistió en que Ciudadanos debe “ejercer ese papel” de fuerza vencedora de las elecciones autonómicas catalanas.

Apuntó que Ciudadanos ha adoptado esa actitud derrotista de que parece que “no hay nada que hacer, que no salen las sumas, los números” cuando “en política no es todo matemática y aritmética”.

Ábalos aclaró que el PSOE no está pidiendo a Arrimadas que se presente a la investidura sino que “ejerza la responsabilidad” que el electorado le ha otorgado ya que a ese “depósito de confianza hay que dar respuesta”.

Por ello, animó a Ciudadanos a “hacer algo” en la configuración de la Mesa del Parlament a sabiendas de que en la pasada legislatura este órgano tuvo mucha “importancia” en el desarrollo del ‘procés’.

Además, el ‘número tres’ del PSOE tachó de un “delirio” más de los independentistas que estén planteando que Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bruselas, pueda ser investido presidente de la Generalitat y ejercer vía telemáticamente.

Tras negar que “en absoluto” vayan a romper relaciones con el PSC, recordó que el último acuerdo del PSOE con los socialistas catalanes lo cerró la Gestora y que la dirección actual no ha intervenido para nada en la revisión de ese acuerdo y que no ha hecho “ningún planteamiento”.

Por otra parte, insistió en que la “alternativa” en España al PP es el PSOE porque es la izquierda y “el problema lo tiene ahora la derecha” que, tras años siendo un espacio “que ha hegemonizado” el PP está en peligro.

El secretario de Organización del PSOE restó importancia al asunto de Tabarnia y lo calificó como “una cuestión en clave más de humor, que otra cosa”.



