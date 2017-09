CATALUÑA. RAJOY CARGA CONTRA “LA FORMA GROSERA” DE FORCADELL DE TRAMITAR UN TEXTO “CLARAMENTE SECESIONISTA”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, argumenta en el texto del incidente de ejecución de sentencia presentado ante el Tribunal Constitucional que la Mesa del Parlamento de Cataluña, que preside Carme Forcadell, está incumpliendo “de forma grosera” los requerimientos previos con el objetivo de tramitar una ley “claramente secesionista”.

En el documento presentado por el abogado del Estado en nombre de Rajoy, al que ha tenido acceso Servimedia, se defiende que los acuerdos impugnados suponen una inejecución del contenido sustantivo de diversas sentencias y autos del TC, entrando así “en contradicción flagrante” con los reiterados pronunciamientos del tribunal que vela por la Constitución.

Según recoge el texto presentado por el abogado del Estado en representación del presidente, se trata de “actos claros y concretos dirigidos a avanzar en el secesionista ‘proceso constituyente’ que, si no se anulan, producirán efectos inmediatos: esto es que una cámara autonómica debata y apruebe un texto claramente secesionista”.

Recuerda, asimismo, que estos actos destinados a desarrollar el proceso constituyente se están llevando a cabo “de manera unilateral y sin sujeción alguna al vigente ordenamiento constitucional” y que la actuación de la Mesa del Parlament supone “una inejecución palmaria” de las sentencias y autos del TC.

“MÁXIMA GRAVEDAD”

Rajoy considera que los actos de la Mesa impugnados están incumpliendo “de forma grosera” los requerimientos previos del TC y tienen por objeto un aspecto de la “máxima gravedad y trascendencia constitucional”, que no es otro que “permitir la ruptura con la Constitución española”.

Basándose en lo anteriormente expuesto, se suplica al Constitucional que declare “nulos y sin efecto jurídico” alguno el acuerdo de la Mesa de admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación y los acuerdos de la Mesa que desestiman las peticiones de reconsideración formuladas por todos los grupos parlamentarios de la oposición.

Igualmente, se pide anular acuerdo del Pleno por el que se introduce en el orden del día el debate y la votación de la proposición de ley del referéndum, el acuerdo del Pleno por el que se suprimen los trámites esenciales del procedimiento legislativo en la tramitación de la proposición de ley y la de todos los actos subsiguientes de tramitación del procedimiento.

Se alega que todos estos acuerdos contravienen lo ordenado en la sentencia del Tribunal Constitucional número 259/2015, de 2 de diciembre de 2015; en el auto de 19 de julio de 2016; en el auto de 6 de octubre de 2016 y en el auto de 14 febrero de 2017, así como en las providencias de 1 de agosto de 2016 y 13 de diciembre de 2016.

“RESPONSABILIDAD PENAL”

También se pide deducir el oportuno testimonio de particulares “para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite”.

“Dada la extremada relevancia constitucional del caso, se urge al Tribunal para que se pronuncie lo antes posible sobre el incidente que se promueve” y suplica que “acuerde la tramitación preferente y urgente del presente incidente”, concluye el texto.

Sin embargo, el Pleno del Tribunal Constitucional no decidirá este miércoles sobre el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno contra la tramitación de la Ley del Referéndum en el Parlamento de Cataluña.

Fuentes del Constitucional informaron a Servimedia de que el escrito del Gobierno se encontraba ya a las 16.00 horas de hoy en el Tribunal, después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo anunciara en una rueda de prensa pasadas las 14.00 horas.

Desde el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna se explicó que el Pleno que celebraba esta mañana el Constitucional levantó la sesión al mediodía, por lo que la cuestión de la ley del referéndum no se tratará este miércoles. Además, debe hacerse una “tramitación burocrática” previa para analizar este asunto, por lo que está por ver si esta cuestión es analizada mañana por los magistrados.

