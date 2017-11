CATALUÑA. EL ABOGADO DE FORCADELL CONSIDERA QUE PUIGDEMONT ACUDIRÁ A DECLARAR ESTE JUEVES

Google Plus

- Cree que no existe riesgo de fuga del expresidente de la Generalitat al estar en la UE. El abogado de Carme Forcadell, Andreu Van den Eynde, afirmó este miércoles que su representada acudirá el jueves a declarar en el Tribunal Supremo y que entiende que de la misma forma lo harán en la Audiencia Nacional el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y los consejeros de su Govern.

Así se expresó el abogado de Forcadell un día antes de que esté llamada a declarar junto a la Mesa del Parlament de Cataluña al ser investigados por rebelión, sedición y malversación, mientras que a unos metros, en la Audiencia Nacional, están citados a declarar por los mismos delitos Puigdemont y 13 consejeros del Govern.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitió este martes a trámite la querella de la Fiscalía contra el expresidente catalán y 13 exconsejeros de su Ejecutivo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, algo por lo que son llamados a declarar este jueves y viernes a las nueve de la mañana.

Van den Eynde reconoció en declaraciones a un grupo de periodistas no haber conversado en las últimas horas con los consejeros de la Generalitat pero dijo entender “que todo el mundo acudirá”.

Al mismo tiempo, avisó de que “no existe riesgo de fuga” de Puigdemont, cuando esté se encuentra “en un territorio de la Unión Europea”, y alertó de que no cuenta con una estrategia “de situarse fuera de la jurisdicción”.

