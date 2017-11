CATALUÑA. RIVERA PIDE A FORCADELL QUE DIGA A LOS CATALANES LA MISMA "VERDAD" QUE RECONOCIÓ ANTE EL JUEZ

- Cree que el acuerdo de PSC con Unió muestra su intención de reeditar un tripartito. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró este viernes que la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell haya reconocido ante el juez "la verdad" de que no se declaró la independencia y de que se está aplicando el artículo 155 de la Constitución, y pidió que lo reconozca también ante los catalanes.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Rivera subrayó que Forcadell tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo por sesiones parlamentarias en las que "no nos dejaban ni hablar" a los grupos de la oposición y se "obvió" a los letrados de la Cámara y al Tribunal Constitucional.

Aseguró que esos días sintió "tristeza" y también "vergüenza", y celebró que al final los independentistas "digan la verdad" después de "demasiado tiempo engañando" a los catalanes.

Sin embargo, dijo que esa misma verdad tiene que ser reconocida ante los ciudadanos de Cataluña y "no vale" solo decirlo ante el juez como parte de una estrategia de defensa, por muy legítima que sea.

Rivera hizo hincapié en que los partidos y los analistas "nos estamos preocupando demasiado de que no se enfaden quienes cometen delitos" y estudiando qué decisiones tomar "para que no la líen", cuando la prioridad tiene que ser actuar de forma que la mayoría respetuosa con la legalidad "no se cabree".

Se refirió además a la lista que quiere promover Carles Puigdemont para las elecciones del 21 de diciembre como la candidatura "de los fugitivos" y "la del fracaso" impulsada por un partido "prácticamente descompuesto", como es el PDECat. Sin embargo, celebró que los independentistas vayan separados a las elecciones para que se pueda percibir "el coste de lo que han hecho".

Considera que el acuerdo electoral entre el PSC y Unió es "una oportunidad" para Ciudadanos, pero políticamente lamenta que el PSC vuelva a "hacer de las suyas" y se comporte como un partido "nacionalista de facto" con un objetivo que parece ser reeditar un tripartito.

Rivera insistió en que si la noche electoral los partidos defensores del marco constitucional tienen un escaño más que los independentistas, tienen que intentar sumar, "porque la historia no nos perdonaría hacer otra cosa".

