CATALUÑA. LA FISCALÍA NO RECURRIRÁ EL AUTO DE LIBERTAD DE TRAPERO

Google Plus

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido no recurrir el auto de libertad del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, acordado por la juez Carmen Lamela el pasado lunes por entender que las medidas cautelares que se le impusieron son suficientes. La magistrada acordó comparecencias quincenales, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

En un comunicado hecho público este jueves, la Fiscalía que dirige Jesús Alonso explica que el auto se limita a evaluar la intervención de Trapero los días 20 y 21 de septiembre, cuando se produjo el asedio a la comisión judicial que fue a registrar la Consejería de Economía de la Generalitat y que la investigación se limita a esos hechos.

En ese momento, el fiscal sopesó la conveniencia de pedir o no prisión para Trapero. Pese a la decisión de no recurrir, la Fiscalía advierte que más adelante, cuando la investigación ya se centre en la intervención de los Mossos el día del referéndum ilegalizado por el Constitucional, “reevaluará” la posible solicitud de nuevas medidas cautelares.

Lo que sí hará el ministerio público es instar al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que dirige Lamela, a que notifique el auto de imputación oficialmente a la Consejería de Interior de la Generalitat “a los efectos legales que sean oportunos conforme a la legislación que regula su estatuto profesional”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso