CATALUÑA. LA FISCALÍA APORTA NUEVAS PRUEBAS QUE EMPLAZAN A UNA NUEVA DECLARACIÓN A TRAPERO Y A LOS PRESIDENTES DE ÒMNIUM Y ANC

- El ministerio público no solicita medidas cautelares para Trapero, el único que ha declarado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes un nuevo informe de las Fuerzas de Seguridad como prueba en el caso por presunta sedición que investiga la jueza Carmen Lamela. Todas las partes citadas a declarar han solicitado tiempo para su estudio, por lo que tanto el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, como los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, tendrán que volver a declarar más adelante.

El ministerio público no ha solicitado la aplicación de ninguna medida cautelar para ninguno de los citados esta mañana, previsiblemente a la espera de esa segunda declaración que aún está por fijar.

Trapero ha sido el único en declarar ante la jueza, ya que Sánchez y Cuixart se han negado a responder. Todos ellos recibieron la ovación del grupo de diputados que les acompañó a su entrada. El jefe de los Mossos entró como salió, con el semblante serio, el paso tranquilo y sin decir nada a las decenas de periodistas que le esperaban en la puerta.

Con anterioridad, la primera en estar citada a declarar por videoconferencia era la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, que no respondió por encontrarse enferma. La Fiscalía considera importante su testimonio, otro motivo para aplazar las declaraciones.

