CATALUÑA. FERRAZ CREE QUE EL PSOE-A DEBÍA HABERSE “ABSTENIDO” EN LUGAR DE VOTAR A FAVOR DE LA INICIATIVA DE CS

La decisión final del PSOE de Andalucía de votar a favor de una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos en el Parlamento andaluz ha generado cierto malestar en Ferraz, al considerar que los socialistas andaluces deberían haberse abstenido.

Este episodio de cierto desencuentro entre la dirección federal y la regional tiene como fondo la iniciativa del partido que lidera Albert Rivera de manifestar el respaldo en las instituciones a la labor del Estado y los jueces ante el desafío soberanista en Cataluña.

El pasado 19 de septiembre, Cs elevó al Congreso de los Diputados una PNL que quiso enmendar el PSOE para extender ese respaldo a los alcaldes catalanes que están sufriendo el acoso independentista, así como en favor de un diálogo entre todas las fuerzas políticas. Cs la rechazó porque entendía que abría el diálogo a los independentistas, lo que derivó en el voto en contra del PSOE por orden directa de Pedro Sánchez.

Tras este capítulo, y ante otras iniciativas similares en instituciones locales y autonómicas, el PSOE remitió el lunes a las distintas federaciones socialistas una circular interna en la que les pide que no las secunden y que, con el objetivo de “mantener una misma posición federal", si consideran que deben apoyarlas envíen “los textos correspondientes” a Ferraz para su estudio.

Ante esto, y tras un cruce de teléfono y algún malestar, el PSOE andaluz consultó y acordó con Ferraz las enmiendas que presentaría a la iniciativa que Cs, partido con el que la presidenta de la Junta de Andalucía acababa de cerrar el acuerdo para aprobar los Presupuestos, registró en el Parlamento andaluz.

Este escenario consiguió salvarse y, según fuentes socialistas, el PSOE iba a apoyar la iniciativa de Cs enmendada con los textos acordados entre el PSOE andaluz y la dirección federal. Pero el veto impuesto a última hora por Podemos en el debate parlamentario complicó la jugada política y, finalmente, el PSOE andaluz votó a favor del texto de Ciudadanos sin la apelación al diálogo que imponía Ferraz.

Por ello, según fuentes consultadas por Servimedia, en la Ejecutiva no ha gustado “nada” lo ocurrido y, aunque admiten que el PSOE andaluz se lo había trabajado y conseguido lo que se pedía desde la Ejecutiva federal y que en el Congreso no se había logrado, la jugada final sólo permitía una abstención y no un voto a favor, considerando la “dependencia” de Cs que hay en Andalucía.

Precisamente, este mismo jueves en la Asamblea de Extremadura no ha prosperado una iniciativa de Cs con el mismo texto que el presentado en el Congreso la semana pasada porque el partido de Rivera se negó a admitir las dos premisas (apoyo a alcaldes y al diálogo) que exigía el PSOE. Como ocurrió en el Congreso, esa posición de Cs ha llevado a los socialistas a votar en contra de la iniciativa.

