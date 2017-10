CATALUÑA. FERNÁNDEZ DÍAZ PIDE A PUIGDEMONT QUE DEJE DE PONER “EN RIDÍCULO” A CATALUÑA

Google Plus

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz reclamó este lunes a Carles Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que dejen de poner “en ridículo” a Cataluña “ante el mundo” y “aterricen ya en la realidad”.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión el Comité Ejecutivo Nacional del PP, denunció que el ya cesado Gobierno catalán “durante demasiado tiempo” ha llevado a los catalanes “al abismo”.

“Es bueno que aterricen ya en la realidad”, sentenció Fernández Díaz, antes de recalcar que ahora se abre “una oportunidad” de votar el próximo 21 de diciembre “libremente, con transparencia, con censo y con apoderados de todos los partidos”.

El Gobierno que resulte de estos comicios autonómicos, prosiguió, debe comenzar a “cicatrizar las heridas, que son muy profundas, que se han producido en el tejido social catalán”. “No es una frase retórica decir que se han roto amistades, que se han roto familias y comunidades de vecinos”, señaló.

“Por la dignidad de Cataluña, de los catalanes y de las instituciones de autogobierno, el hasta ahora, que ya no lo es, presidente de la Generalitat y el que era el Consell Ejecutivo de la Generalitat lo que tienen hacer es no hacer más el ridículo”, reclamó.

Además, el exministro se mostró confiando en que el nuevo mando de los Mossos d’Esquadra “va a cumplir” con su función “a las órdenes de sus mandos orgánicos y de los jueces” y advirtió de que “legalidad no hay dos”, porque “no hay legalidad paralela” ni “legalidad virtual”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso