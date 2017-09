CATALUÑA. FEIJÓO: “RAJOY NO ES UN MAGO Y TODAS SUS SOLUCIONES SON DEMOCRÁTICAS”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes tener en cuenta que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “no es un mago que tiene soluciones mágicas”, sino el presidente de un Gobierno democrático con “soluciones democráticas” para parar el referéndum independentista anunciado en Cataluña para el próximo 1 de octubre.

A la salida de la reunión de la Junta Directiva Nacional en la que Rajoy se comprometió a actuar con “inteligencia y firmeza” contra el 1-O, Feijóo opinó que el presidente ha dado “muchas pistas” a todos los ciudadanos sobre cómo procederá para evitar esta consulta de autodeterminación.

“El presidente no es un mago que tiene soluciones mágicas, sino que es el presidente de un Gobierno democrático y todas las soluciones son democráticas. Por lo tanto, el mensaje del presidente es ‘no improvisaré, no defraudaré y no consentiré que los ciudadanos en Cataluña se les divida más desde la política y la actual Generalitat’”, explicó el líder del PP gallego.

A su juicio, hay que ver cómo va derivando “el disparate” del independentismo para tomar las decisiones oportunas en cada momento. En cualquier caso, opinó que los independentistas catalanes “se han independizado de Cataluña” porque no creen en una autonomía “democrática, plural y abierta”.

Para el presidente de la Xunta de Galicia, esto es algo “lamentable”, más aun teniendo en cuenta que “está claro que los independentistas han hecho la comunidad autónoma más dependiente de España”.

