CATALUÑA. RAJOY: “¡YA LO QUE NOS FALTABA ERA CONVOCAR ELECCIONES GENERALES!”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó claro este viernes que no tiene “ninguna intención” de adelantar las elecciones generales tras la mayoría que obtuvo ayer el independentismo en los comicios autonómicos catalanes que él mismo convocó. “¡Ya lo que nos faltaba!”, exclamó.



En la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa para dar cuenta del resultado de los comicios autonómicos en los que el PP quedó como última fuerza política, defendió con vehemencia que las legislaturas son para cuatro años, esgrimiendo que “a la gente no se le puede estar obligando constantemente a ir a las urnas”.

“Y en este momento, después de todo lo que está pasando en España, ¡creo que ya lo que nos faltaba era convocar elecciones generales!”, expuso Rajoy, para a renglón seguido incidir en que su Gobierno está ejerciendo su labor “tranquilamente” y ve cómo la consolidación de la recuperación económica se está produciendo y se está creando empleo.

Por tanto, subrayó que está “en condiciones” de gobernar y que no tiene “ninguna intención” de adelantar las elecciones generales. “Intentaré que la legislatura termine cuando toque, a mitad del año 2020”, remachó el jefe del Ejecutivo.



