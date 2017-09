CATALUÑA. CARMENA NO FACILITARÍA LOCALES ELECTORALES PARA EL REFERÉNDUM

- No da “ninguna importancia” a que un candidato de Ahora Madrid solicitara la nave de Matadero para un acto en defensa del derecho a decidir. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dejó entrever este martes que ella no facilitaría locales municipales para poner urnas en un referéndum como el convocado en Cataluña por la Generalitat el 1 de octubre. “Este Ayuntamiento tiene muy claro cuál es la legalidad que nos impone el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo hoy con la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, junto al delegado municipal de Salud, Seguridad y Emergencia, Javier Barbero, y mandos policiales, para estudiar las medidas de prevención de atentados terroristas que se pueden tomar.

Preguntada qué haría ella si estuviera en la situación de los alcaldes catalanes que han sido requeridos por la Generalitat, Carmena dijo en principio que la cuestión no procedía porque era “un supuesto hipotético”, pero finalmente apuntó que “este Ayuntamiento tiene muy claro cuál es la legalidad que nos impone el Tribunal Constitucional” y “siempre se ha plegado a todo tipo de legalidad y siempre lo seguirá haciendo”.

Por el contrario, Carmena no ve impedimento en que el próximo domingo se vaya a celebrar un acto en defensa del referéndum en dependencias municipales de Matadero ni en que haya sido precisamente el número 41 de la lista electoral de Ahora Madrid, Pedro Casas, en nombre de la asociación La Comuna. “Nada que decir”, repuso. “Hay una asociación que solicitó a la Junta correspondiente (Ârganzuela) utilizar la Nave de Terneras para un acto, y la documentación es correcta, no nos consta ninguna incidencia”.

El que Casas figurara en la lista electoral de Ahora Madrid no le parece “relevante”, y reflexionó: “Qué mas da que una persona que estuvo en una lista estuviera formando parte ademas de una asociación. Es lo natural. No tiene ninguna importancia”.





