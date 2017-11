CATALUÑA. GARZÓN CREE QUE LA DECISIÓN DEL SUPREMO "FACILITA CANALIZAR DE FORMA MÁS RACIONAL" LA SITUACIÓN

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aseguró este viernes que la decisión del Tribunal Supremo respecto a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña "facilita canalizar de forma más racional" la situación.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Garzón subrayó que las medidas cautelares tomadas por el Supremo han sido más "medidas y rigurosas" que las adoptadas por la Audiencia Nacional con los miembros del Govern cesados.

Expresó por ello su confianza en que esas medidas permitan modificar también las que la Audiencia Nacional tomó y el exvicepresident y los exconsejeros puedan ser excarcelados, pero reconoció su escepticismo porque incluso los "gestos" del Gobierno no se corresponden con las decisiones de la Fiscalía y de la jueza Carmen Lamela.

En todo caso, expresó su esperanza de que la campaña para las elecciones del 21 de diciembre se pueda desarrollar "con la mayor normalidad posible", algo imposible con la mitad del gobierno cesado en prisión y la otra fuera de España.

Garzón aseguró que no le ha sorprendido la confesión de Carme Forcadell ante el juez sobre lo simbólico de la declaración de independencia porque desde Izquierda Unida ya subrayaron desde el principio que no era tal, sino un "papelito que instaba" al Gobierno de la Generalitat.

Considera que esa confesión demuestra la "instrumentalización clarísima" que han hecho de esa aprobación tanto los independentistas, tratando de aparentar que la declaración tenía valor jurídico, como el PP y Ciudadanos, "más interesados si cabe" en dar también esa impresión, creando unos y otros un "escenario de teatro".

Que ahora Forcadell diga ante el juez que fue solo una declaración "simbólica" está determinado, en su opinión, "por el hecho de no querer entrar en prisión", pero demuestra claramente esa instrumentalización.

