CATALUÑA. FACHIN BARAJA DEJAR PODEM SI LAS BASES VOTAN PACTAR CON COLAU

- La dirección quiere forzar la renuncia del líder de Podem con un referéndum que arranca este miércoles y que se alargará hasta el 7 de noviembre, fecha límite para registrar coaliciones. El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, naraja dejar el partido si las bases de la filial catalana deciden finalmente concurrir con Catalunya En Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El rifirrafe entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Podem se ha hecho todavía más patente en los últimos días a raíz de la convocatoria electoral del 21 de diciembre. La cuerda se ha tensado entre ambos líderes hasta tal punto que se han evidenciado más que nunca las diferencias entre ambos.

La dirección nacional de Podemos ha convocado una consulta con la que quiere forzar la salida de Fachin que, según indican a Servimedia fuentes próximas al secretario general de Podem, se marcharía del partido si el resultado de la consulta deriva en una confluencia con el partido de Ada Colau.

"¿Apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en coalición con Catalunya En Comú y las fuerzas políticas hermanas que no apoyamos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155, con la palabra Podem en el nombre de la coalición y en la papeleta?", es la pregunta que reza la consulta que comienza este miércoles y que se alargará hasta el 7 de noviembre, fecha límite para registrar las coaliciones electorales.

Fachin ha criticado duramente la “intervención” que supone esta consulta hasta el punto de compararla con la aplicación por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

LA POSTURA DE FACHIN

En las últimas horas, Fachin ha achacado incluso al portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, que su hilo de conversación en Cataluña sea a través de Iglesias y no de Podem, cuando el parlamentario catalán se sitúa como el posible candidato en los comicios de diciembre por Catalunya En Comú. “Domènech tiene en su mano construir su candidatura en base a una pregunta impuesta de Madrid o hablar con una dirección escogida democráticamente”, aseguró Fachin en una entrevista en TV3, recogida por Servimedia.

No obstante, el escenario catalán abre una balsa de incertidumbres para Podem, ya que si se marcha Fachin por no acatar el resultado de la consulta la dirección de la filial catalana de Podemos se quedaría huérfana y habría que convocar una Asamblea Ciudadana Autonómica que eligiera a la nueva dirección en Cataluña. La Asamblea Ciudadana Autonómica es el máximo órgano de decisión en cada comunidad autónoma y está compuesta por el conjunto de personas afiliadas a Podemos en su ámbito territorial.

Este escenario de elección de la nueva dirección de Podem sería post electoral, cuando Iglesias ya ha afirmado que quiere articular un pacto de izquierdas entre ERC y el PSC.

LOS CAMINOS DE IGLESIAS PARA CESARLE

El líder de Podemos se puede aferrar a varías vías incluidas en sus Estatutos para cesar a Fachin. Estas competencias le fueron otorgadas en el congreso de Vistalegre II y fueron criticadas por el sector afín a Íñigo Errejón.

Con la consulta de Cataluña, Iglesias ejerce su potestad de convocar un referéndum autonómico teniendo en cuenta que, según los Estatutos de Podemos, el secretario general puede “convocar de forma excepcional, para cuestiones de especial trascendencia, una Asamblea Ciudadana de Podemos de cualquier nivel territorial”.

No obstante, en el apartado específico de la convocatoria de una Asamblea Ciudadana Autonómica, se indica que se podrá fijar de manera "extraordinaria y debido a circunstancias sobrevenidas de carácter objetivo tales como el fallecimiento, la renuncia, la incapacitación, el cese o suspensión de la Secretaría General" por parte de un 20% de las personas afiliadas a Podemos en el territorio; de un 25% de los círculos activos, Espacios Municipales Unificados y coordinadoras que tuvieran derechos de participación según los reglamentos en el territorio o por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Autonómico sobre el número total de sus miembros originarios.

Por otra parte, en el apartado de elección de la Secretaría General Autonómica, los Estatutos de Podemos señalan que "la persona que ocupe la Secretaría General Autonómica podrá ser revocada mediante la convocatoria de una consulta vinculante revocatoria a la Asamblea Ciudadana Autonómica que lo nombró", una postestad que, según el reglamento interno del partido, no queda clara si la podría ejercer el propio Iglesias.

La Asamblea Ciudadana Autonómica, indica la normativa interna, se considerará abierta de "forma permanente" para la realización de procesos de decisión y consultas vinculantes "sobre temas de especial relevancia política en el territorio correspondiente".

No obstante, y debido a la ambigüedad en la redacción de algunos puntos, Iglesias podría decantarse por cesar a Fachin por cometer una infración grave, como es la de "actuar gravemente contra los principios de Podemos, contra lo previsto en su Código Ético o las decisiones de la Asamblea Ciudadana, lo previsto en sus documentos y contra los reglamentos aprobados por el Consejo Ciudadano Estatal".

Cabe tener en cuenta por otra parte que, para la toma de decisiones de carácter revocatorio, la Asamblea Ciudadana Autonómica "no podrá ser convocada antes de un periodo de dieciocho meses desde la elección del cargo u órgano a quien afecte". Fachin fue elegido secretario general de Podem a finales de julio del pasado año, por lo que su puesto está blindado hasta enero de 2018.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso