CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE “PARA EL PP SERÍA UNA EXTRAORDINARIA NOTICIA” QUE ARRIMADAS LOGRARA CONVERTIRSE EN PRESIDENTA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este lunes "para el PP sería una extraordinaria noticia” que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se convirtiera en presidenta de esta comunidad, escenario para el que sería necesaria una falta de entendimiento de los partidos independentistas sobre el candidato o la ausencia de diputados huidos o encarcelados.



Catalá se pronunció sobre esta cuestión tras asistir a la toma de posesión del nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso Puig. Tras este acto, el ministro fue preguntado por el hecho de que Arrimadas declarara este lunes que no descarta presentarse como candidata a la investidura en Cataluña, opción que tendría más posibilidades si los independentistas no se ponen de acuerdo entre ellos.

Según el titular de Justicia, “para el PP sería una extraordinaria noticia que los partidos que apoyamos la Constitución, el Estatuto de autonomía, el cumplimiento de la ley y la separación de poderes pudiésemos sumar y poder investir a un presidente o a una presidenta que lleve a cabo una acción de gobierno vinculada con los intereses generales de los catalanes y no con movimientos para la independencia y la ruptura de España. Si eso fuera posible, sería una magnífica noticia”.

El ministro añadió que el PP seguirá dando “su apoyo siempre” para que haya un Parlamento y un Gobierno catalán que trabajen “por el interés general de Cataluña, de España” y que se dediquen a gestionar cuestiones que interesan a los ciudadanos, como la sanidad.

Por otra parte, sobre el auto del Tribunal Supremo del pasado viernes que negó la libertad provisional a Oriol Junqueras, el titular de Justicia señaló que esta resolución es “un paso más de un proceso judicial” que se está desarrollando "con toda garantía, con sometimiento al Estado de Derecho y acreditando que todos somos iguales ante la ley”.

Destacó que el hecho de que el Supremo rechazara excarcelar provisionalmente a Junqueras pone de manifiesto que “el hecho de ejercer la acción política no da ningún derecho” por encima de los que tiene el resto de la población, de manera que no se pueden incumplir “algunos tipos delictivos”, en referencia a la rebelión o la desobediencia, "sin que haya consecuencias por ello”.



