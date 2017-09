CATALUÑA. EL 'EXNÚMERO DOS' DEL CONSTITUCIONAL EUGENI GAY CREE QUE EL GOBIERNO TENDRÁ “QUE ACTUAR” PARA EVITAR EL 1-O

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay sostiene que, en lo referido al referéndum independentista del 1 de octubre, “no deberíamos de haber llegado a esta situación”, pero que todo apunta que para evitarlo “los que tienen responsabilidades de gobierno tendrán que actuar”.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, Gay dijo, en referencia a que los nacionalistas catalanes sigan promoviendo el referéndum pese a las resoluciones del Constitucional, que “no se puede decidir si cumplir o no una sentencia”.

“El Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y su palabra es la definitiva”, afirmó este magistrado, quien añadió que “estamos en un Estado de derecho y las normas no se están respetando”.

Sostuvo que el Alto Tribunal se dedica a aplicar “un ordenamiento aprobado democráticamente” y que si los independentistas no están de acuerdo, “hay formas de cambiarlo y modificarlo con respecto a lo que se pretenda”.

Al mismo tiempo, Gay reprochó a los nacionalistas que “lo que no puede ser es cambiar la legalidad de forma sorpresiva y de una manera no prevista en el ordenamiento jurídico”.

En todo caso, este magistrado auguró que para evitar la consulta del 1-O el Gobierno central deberá tomar medidas. “Creo que no deberíamos de haber llegado a esta situación. Los que tienen responsabilidades de Gobierno tendrán que actuar”, remachó.

