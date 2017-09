CATALUÑA. EL GOBIERNO DICE QUE LAS URNAS “EVIDENTEMENTE NO SE VAN A UTILIZAR” PORQUE EL REFERÉNDUM “ES IMPOSIBLE”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este jueves que el 1-O “no habrá referéndum” y explicó que la custodia de las urnas propiedad del Estado por parte de la Guardia Urbana de Barcelona confirma que “evidentemente aquí no se van a utilizar”.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte dio por “imposible” el referéndum de autodeterminación y aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy seguirá actuando con “firmeza, confianza y proporcionalidad” frente al desafío independentista.

Consideró que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha metido “en un callejón sin salida” y no sabe cómo salir de él. “Lo que están haciendo no tiene sentido”, criticó, antes de denunciar el “caos” que están provocando entre la ciudadanía catalana.

Dicho esto, quiso dejar bien claro que el Gobierno “se fía” de los Mossos d’Esquadra, porque “sabe que van a cumplir la ley, porque es su obligación” como policía judicial que trabaja para proteger un Estado de Derecho como el español.

Opinó que la posibilidad de que se promuevan votaciones el 1-O en centros de salud “ya sería el colmo del esperpento”. “Valle-Inclán, si viviera, tendría que escribir una obra sobre esto”, dijo cuando se le preguntó por las consecuencias que podría acarrear que el conseller de Salud, Antoni Comín, haya asumido la presidencia de los 29 consorcios y entidades públicas sanitarias de Cataluña de cara al 1-O.

Finalmente, en respuesta a si contempla un referéndum digital si los independentistas ven imposible sacar las urnas a las calles, reiteró que “no va a haber referéndum de ningún tipo entendiendo por referéndum una consulta democrática”. “¡Lo que me faltaba por oír es que va a haber un referéndum digital!”, exclamó.

