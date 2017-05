CATALUÑA. UN EURODIPUTADO TILDA DE “GOLPE DE ESTADO” LA ‘LEY DE RUPTURA’ DE JUNTS PEL SÍ

Google Plus

El eurodiputado Enrique Calvet, que fue elegido en las listas de UPyD y que ahora forma parte del grupo Alde de la Eurocámara, tildó hoy de “golpe de Estado” el borrador de ‘ley de ruptura’ que estaría manejando Junts pel Sí para declarar la independencia unilateral de Cataluña si el Estado no acepta un referéndum pactado.

En declaraciones a Servimedia, Calvet dijo que, de confirmarse la existencia de este borrador, no hay motivos para no aplicar “inmediatamente” la ley e instrumentos como el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de las competencias de una comunidad autónoma en casos excepcionales.

Este europarlamentario valoraba así que el diario ‘El País’ publicara este lunes el borrador de ‘ley de ruptura’ que estaría manejando Junts pel Sí para declarar la independencia, que incluiría, entre otras cuestiones, situar los jueces de catalanes bajo control de la Generalitat o eliminar el castellano como idioma oficial de esta comunidad.

A este respecto, Calvet dijo que esta iniciativa de los partidos que sostienen el Gobierno de Carles Puigdemont es “el colmo de los disparates” y es “un golpe de Estado”, como dijo que también lo entiende el exvicepresidente Alfonso Guerra.

Asimismo, este eurodiputado tildó de “vergüenza” y algo “incomprensible en Europa” que el Ayuntamiento de Madrid haya cedido una sala a Puigdemont para que este lunes por la tarde dé una charla en la capital para defender el referéndum de independencia. Según Calvet, ceder una instalación pública es igual de rechazable a que “se cediera a quienes fueran a defender la pedofilia o la pena de muerte”.

