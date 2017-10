CATALUÑA. PODEMOS ESTUDIA SI PARTICIPA EN LA COMISIÓN TERRITORIAL DEL PSOE

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este miércoles que su grupo parlamentario no tiene todavía claro si va a participar en la comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico creada en el Congreso a iniciativa del PSOE y que lo decidirá en una reunión de la dirección de Podemos que se producirá “entre hoy y mañana”.

El dirigente de Podemos dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados que sería importante realizar propuestas en este foro de diálogo que incluyan aspectos como la “plurinacionalidad” de España o la necesidad de abordar el derecho de autodeterminación, porque “estamos ante una situación de excepcionalidad democrática”.

Afirmó que no le corresponde a él apostar por unas elecciones anticipadas en Cataluña, pero agregó que si se celebran “participaremos con la voluntad de ganar”.

