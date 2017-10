CATALUÑA. EL PP ENMARCA EN EL ÁMBITO “ESTRICTAMENTE JUDICIAL” LA PRISIÓN PARA LOS LÍDERES DE ANC Y ÒMNIUM

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, remarcó este martes que es una decisión “estrictamente judicial” que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretase anoche prisión provisional sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y negó tajantemente que en España existan presos políticos.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Maíllo se refirió así a la decisión de la jueza de enviar a prisión a Sànchez y Cuixart por su participación en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña los días 20 y 21 de septiembre. “En España, que es un Estado democrático, existe separación de poderes”, afirmó.

Explicó que el Poder Judicial es el que toma este tipo de decisiones siguiendo el principio de que “en este país quien la hace, la paga”. “Normalidad institucional, separación de poderes, y en España no existen, como algunos dicen, presos políticos”, afirmó el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova.

Por ello, pidió respeto para esta decisión judicial y recordó que los afectados tienen derecho a recurrir. “Sí creo que en este país hay garantías y estoy muy orgulloso de pertenecer a un país en el que hay separación de poderes y los jueces toman decisiones en función de los hechos”, insistió del dirigente popular.

En cuanto a las movilizaciones de apoyo a Sànchez y Cuixart convocadas por la ANC y Òmnium Cultural, señaló que en España existe el derecho de manifestación. “Espero que sean pacíficas”, indicó, al tiempo que avisó de que no es deseable un “clima de tensión mayor del que ya existe” y que está provocando la “fractura” en la sociedad catalana y el “sufrimiento” de las familias.

En este punto, se dirigió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para advertirle de que está ante su “última oportunidad” para “reconducir la situación”. El jueves a las 10.00 horas expira el segundo plazo marcado en el requerimiento que le hizo el Gobierno por la vía del artículo 155 de la Constitución, y hasta ese momento puede “decidir si se recuperan las instituciones catalanas”.

“Lo tiene muy fácil”, consideró Maíllo, al tiempo que denunció que ahora las instituciones en Cataluña estén “secuestradas por la ilegalidad”. “Y ahí, creo que tanto el PP, pero también el PSOE y Ciudadanos, tienen un gran acuerdo y me parece que es muy positivo”, celebró.

Explicó que, en todo caso, no se trata de aplicar el 155 para suspender la autonomía de Cataluña, sino precisamente para “recuperar las instituciones catalanes dentro de la Constitución y las leyes” y así recuperar también “el autogobierno de Cataluña”. “Ojalá no sea necesario aplicar el 155 y Puigdemont vuelva al sentido común”, deseó.

Finalmente, dijo que los independentistas “no van a tener ningún tipo de respaldo a nivel internacional”, porque la Unión Europa “es un espacio de libertad” y el desafío secesionista es “un intento que no conduce a ninguna parte de dibujar a un país represor que sólo está en el imaginario de ellos mismos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso