CATALUÑA Y ARAGÓN ESTRECHAN LAZOS EN UNA EXPOSICIÓN QUE APUESTA POR EL RIGOR HISTÓRICO

Zaragoza acoge desde este jueves la exposición 'Dicen que hay tierras al este', en la que se reproducen las relaciones entre Aragón y Cataluña. Se trata de una muestra que, a través de 12 ámbitos, aborda las artes plásticas comunes, el patrimonio cultural de la franja, las relaciones comerciales entre comunidades o los momentos de lucha, todo ello desde el rigor histórico.

Aragón y Cataluña tienen una larga historia en común, según los responsables de la muestra. Desde hace siglos les han unido la economía, la cultura, la gente, los episodios históricos difíciles, incluso la energía eléctrica.

Y precisamente en estos aspectos hace hincapié la nueva exposición que el Palacio de Sástago acoge en su seno: 'Dicen que hay tierras al este. Vínculos históricos entre Aragón y Cataluña. Siglos XVIII al XX', una muestra que quiere poner en valor los lazos que unen a ambos territorios a través de 12 ámbitos diferenciados apoyados en el rigor histórico.

MIGRACIONES

Las migraciones entre comunidades centran uno de estos espacios, donde se pone en relieve, entre otros aspectos, cómo centenares de catalanes se desplazaron hasta Aragón durante el siglo XVIII o cuál fue el perfil del aragonés en la comunidad vecina.

En la muestra también hay cabida para las artes plásticas: se destaca la presencia en Barcelona de Pablo Gargallo, Joaquín Pallarés, Ramón Martín, Sanz Lafita, Ramón Acín... En el ámbito literario, brilla la figura de Jesús Moncada, "un escritor de frontera que encarna la dualidad de Cataluña y Aragón llevada a la excelencia", en palabras del comisario Alberto Sabio.

El patrimonio cultural y lingüístico de la franja oriental, el paisaje aragonés como objetivo fotográfico o las dificultades y fricciones que vivieron ambas comunidades son otros temas que también tienen gran protagonismo en la muestra, que se podrá ver hasta el 7 de enero.

La exposición ha sido preparada por profesionales de ambas comunidades. "Nos preocupa la manipulación e instrumentalización del pasado. Por eso, un grupo de profesores aragoneses y catalanes hemos intentado realizar un uso de la historia que vaya avalado por fuentes documentales y sin usarla como arma arrojadiza contra nadie", explicó Sabio.

Además, indicó que esta perspectiva histórica permite "conocernos mejor, enfriar fricciones, no practicar la ignorancia, no crear relatos nacionales para satisfacer los propósitos del presente".

Sabio hizo así referencia también a los momentos de tensión que se están viviendo en los últimos días en la comunidad catalana y manifestó que es responsabilidad de los políticos "unir a la gente, no separarla".

MENSAJE DE CONVIVENCIA

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, fueron los encargados de inaugurar oficialmente la muestra. Desde la diputación, Quero dijo que es un honor albergar un exposición que lanza "un mensaje de convivencia, confianza y apuesta por el futuro".

Por su parte, el presidente Lambán declaró que esta exposición demuestra "de manera rica que la Cataluña próspera no está hecha al margen de España". "Esta muestra es una declaración de amor a los millones de hermanos catalanes que contemplan como se está poniendo riesgo su futuro. Es un ejercicio de nostalgia", declaró.

Lambán también comentó que "tenemos que aportar lo mejor de nosotros mismos, porque el problema catalán no es un problema de Cataluña, sino de España entera". "Es imprescindible la implicación de la sociedad civil, empezando por los poderes públicos. La situación es de tal gravedad que la actual generación no veremos la normalidad política y social en Cataluña", añadió.

La clausura del acto inaugural corrió a cargo de una voz muy vinculada a ambas comunidades, Joan Manuel Serrat, que interpretó la 'Canço de bressol'.

