CATALUÑA. EL PNV, “ESCÉPTICO” CON LA COMISIÓN PROPUESTA POR EL PSOE PORQUE “MEZCLA DOS ASUNTOS DIFERENTES”

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se mostró este martes “escéptico” respecto a la finalidad de la comisión de estudio sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE ante el desafío soberanista en Cataluña.

Antes de participar en la Junta de Portavoces del Congreso, el diputado vasco reconoció su escepticismo porque cree que esta comisión trata de “mezclar un problema nacional con Cataluña” con otros asuntos en una comisión en la que se tratará “de manera genérica” el “problema de la configuración de las autonomías”.

Por ello, Estaban considera que se trata de “dos asuntos diferentes” porque, primero se debe “enfrentar realmente” el problema nacional que asegura que hay con Cataluña y País Vasco, y después hablar del sistema autonómico. “Estamos confundiendo los planos y así no se puede llegar a conseguir una solución”, expresó.

En cualquier caso, no concretó qué posición adoptará su formación sobre esta comisión, aunque insistió en que tal y como se ha presentado no parece que vaya a dar “mucho cauce a la solución catalana y menos con las premuras de tiempo en la que nos encontramos”, agregó.

