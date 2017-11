CATALUÑA. EL PSOE ESCENIFICA UNIDAD Y RESPALDO A LA LÍNEA FIJADA POR SÁNCHEZ EN LA CRISIS CATALANA

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recibió este sábado el respaldo de los líderes territoriales de su partido a la estrategia que ha marcado ante el desafío soberanista en Cataluña.

A la entrada del Consejo de Política Federal que los socialistas celebran este sábado en Alcalá de Henares, los llamados barones mostraron su apoyo al líder del PSOE. El presidente de este órgano, Guillermo Fernández Vara, destacó que Sánchez “ha vuelto a situar al partido en el lugar de referencia que le corresponde”.

El presidente de Extremadura también aseguró que hay “plena sintonía con el PSC”, que consideró está trabajando por la “recuperación del protagonismo en Cataluña” y situándose “en la centralidad de la vida pública, en la moderación y el catalanismo”.

Por su parte, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se mostró convencida de que, en lo que se refiere a la crisis en Cataluña, “el PSOE está donde tiene que estar, en la defensa de España, de la Constitución y del Estado de derecho”, por lo que se manifestó “contenta” y contraria a que se busquen “controversias” internas.

En relación al acuerdo alcanzado por el PSC con antiguos miembros de Unió, la presidenta andaluza se manifestó “respetuosa” y dijo que no es a ella a quien corresponde ”trazar las estrategias electorales en Cataluña”.

"PUENTE ÚTIL Y EFICAZ"

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que el PSOE se está “reconstruyendo” para ser la alternativa “optimista y positiva”. Sostuvo que desde la “firmeza en sus convicciones” el conjunto de los socialistas pueden impulsar al PSC para que sea “la gran sorpresa del 21 de diciembre” y se convierta en “un puente útil y eficaz que contribuya a recomponer el puzle” catalán.

Si bien, sobre el acuerdo con los herederos de Unió y el PSC, dijo que "la única frontera que no podemos pasar es la de pactar con los que no están con nuestra Constitución. El mensaje de Iceta es que algo tiene que cambiar para que lo esencia lo podamos mantener”.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó que “se está entendiendo mucho” el pacto que ha alcanzado con Units per Avançar. Destacó que “el espíritu con el que queremos afrontar estas elecciones” es “buscando una transversalidad”, en vez de “poniéndonos de morros” y “diciendo que solo podemos acordar con quien piensa exactamente como nosotros”. “Quién es capaz de poner en una misma lista a Ramón Espadaler y Carlos Jiménez Villarejo: Miquel Iceta”, bromeó.

El único que mantuvo cierta distancia fue el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien eludió dar tácitamente su respaldo a Sánchez pero aseguró que en este momento los “principales actores”, y citó al secretaria general del PSOE, tienen que tener el “apoyo” de sus organizaciones. “Es un momento de unidad en general en favor de la convivencia y el PSOE es una pieza fundamental para armonizar este país”. “Creo que en este momentos, los principales actores y creo que Pedro Sánchez lo es, tienen que tener el apoyo de sus organizaciones”, expresó.

TRAS LA REELECCIÓN

Sánchez ha reunido por primera vez desde su regreso a la Secretaría General del PSOE a todos los líderes territoriales del partido una vez que se han renovados las estructuras internas.

En esta primera cita, el tema central ha sido Cataluña y la postura del PSOE en defensa de la legalidad y la Constitución si bien, la reforma de la Carta Magna también ha estado sobre la mesa, en especial, en lo que se refiere a la financiación autonómica.

Tras este Consejo de Política Federal, en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, en Alcalá de Henares, se celebra el primera Comité Federal.

La nueva dirección del PSOE ha decidió que en esta reunión los líderes territoriales socialistas se sienten con sus delegaciones y no todos juntos en la primera fila.

Tradicionalmente, frente a la Comisión Ejecutiva del PSOE, que es la que rinde cuenta ante el Comité Federal, los secretarios generales y presidentes autonómicos del partido se situaban en la primera fila.

