CATALUÑA. ERNEST MARAGALL: “ES EL MOMENTO DE HABLAR DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO”

Ernest Maragall, diputado de ERC y exconseller de Educación con el PSC, cuyo está aparecinedo en las quinielas como eventual candidato a la Presidencia de la Generalitat, considera que "es el momento de hablar de la organización del Estado" y que en la crisis catalana "si alguien tiene que mover ficha" son el Gobierno y las autoridades españolas.



En declaraciones a Servimedia, Maragall declinó hablar sobre que se especule con su nombre para presidir la Generalitat, pero se mostró “dispuesto a persistir, tranquilo y convencido de que tenemos razones”, en referencia a ERC y al planteamiento de los otros partidos independentistas.

Para Maragall es hora de que “el Estado rectifique y se siente a hablar tranquilamente. Es el momento de hablar de la organización del Estado, de compartir el poder de decisión y de respetar los derechos democráticos”.

Los independentistas “ya hemos demostrado nuesta disposición a hacerlo. Pedimos respeto a las decisiones democráticas y al resultado de las urnas”. Según el parlamentario de ERC, el desbloqueo de la situación política en Cataluña y en España depende del Gobierno central: “Si alguien tiene que mover ficha es el Estado”.

Preguntado por si está dispuesto a asumir responsabilidades en el desbloqueo político dice: “Estoy dispuesto a persistir, como dice Oriol Junqueras desde la cárcel, estamos juntos, decididos, tranquilos y convencidos de que tenemos razones y una cierta razón”.

"REPRESIÓN" DEL ESTADO

Durante las últimas horas, informaciones periodísticas apuntan a que Junts per Catalunya, ERC y Catalunya en Comú podrían estar negociando que el republicano Ernest Maragall sea presidente de la Generalitat, tras los intentos fallidos de investir a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, de JxCat.

Al mismo tiempo, en la entrevista con Servimedia, el hermano menor del expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall ironizó sobre la oportunidad que supone la Semana Santa para apreciar cómo “este magnífico Estado nos obsequia con su represión o con actos judiciales” que, a su juicio, no hacen más tensar la situación en Cataluña.

“Los ministros cantando 'Soy el novio de la muerte' no ayudan”, aseguró el político republicano en referencia a las imágenes de ministros del PP en Málaga para asistir el jueves a la procesión del Cristo de la Buena Muerte, protagonizada por la Legión.

En este sentido, la ceremonia del traslado del también llamado Cristo de Mena a su trono procesional permitido ver a los titulares de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Justicia, Rafael Catalá; y de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo entonando el himno de la Legión. “Todo son estímulos para que estemos tranquilos”, indicó.



