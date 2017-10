CATALUÑA. ERC ASEGURA QUE “NUNCA” DARÁ “UN PASO ATRÁS”

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, aseguró este miércoles que su partido “nunca” dará “un paso atrás” en su reivindicación de avanzar “pacíficamente” hacia la independencia de Cataluña a pesar de que el Gobierno central responda a esta pretensión con un “incremento de la represión”.

Así lo expresó desde la tribuna del Hemiciclo durante el Pleno en la Cámara Baja en el que comparece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para exponer la situación política tras el 1-O y explicar con más detalle el procedimiento que ha iniciado esta mañana, por la vía del artículo 155, al requerir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cumpla con las obligaciones que le impone la ley y confirme “si ha declarado la independencia de Cataluña”.

“Negociación, mediación y sepa usted que actuaremos en consecuencia, siempre a la caravana, cívicamente, pacíficamente, pero nunca, nunca daremos un paso atrás”, aseguró el parlamentario de ERC, al tiempo que constató que “la causa de Cataluña nunca se había internacionalizado tanto como hoy” y que “no va a seguir ningún retroceso”.

Negó que los independentistas sean “delincuentes”, alegando que si lo fueran huirían de la Policía. “Nosotros somos ciudadanos que, en todo caso, optaremos por la resistencia siempre pacífica, defenderemos el Gobierno de Cataluña y sobre todo lo defenderemos cuando Puigdemont se mantiene firme en la voluntad de negociar”, sentenció.

Incidió en que el Gobierno de Puigdemont tiene la “voluntad” de buscar mediadores y de “plantear un problema político ante el mundo para resolverlo tal y como nos merecemos los ciudadanos españoles y los catalanes”. Dicho esto, dejó bien claro que los promotores del 1-O no han tenido la tentación “nunca” de ser “violentos”.

Aseguró que los independentistas no tienen “nada en contra de los españoles”. “Intelectualmente no tenemos nada contra la unidad de España, pero aceptarán conmigo que esto podemos decidirlo nosotros, los catalanes. No pretendo tener razón, solo pretendo que ustedes hagan el esfuerzo de reconocer que estamos en el siglo XXI”, demandó.

Argumentó que en el siglo XXI los hombres y mujeres son “libres” y, como tal, tienen “el derecho y el deber de sacarnos las cadenas de todos los prejuicios ideológicos y lastres históricos”. “Por eso estamos hablando del derecho a decidir, de empoderar a la ciudadanía”, remachó.

