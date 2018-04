CATALUÑA. SÁNCHEZ LLAMA A MANTENER EL "EQUILIBRIO" ENTRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SEGURIDAD CON LOS CDR

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, apostó este miércoles por mantener el “equilibrio” entre la libertad de expresión y la seguridad en Cataluña ante las acciones de los autodenominados Comités para la Defensa de la República (CDR).



Así lo expresó en una rueda de prensa cuando se le preguntó por si considera que las acciones de estos CDR son constitutivas del delito de terrorismo como así lo ve la Fiscalía ante las detenciones de algunos de sus miembros.

Sánchez manifestó que los socialistas tienen una “posición muy coherente” de no entrar a calificar ni a valorar las decisiones judiciales, pero sí a expresar la “confianza” en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No obstante, Sánchez hizo la “reflexión” de apostar por la “prudencia” y el “temple” porque, aun siendo Cataluña un caso “extraordinariamente complejo”, “todos tenemos que ser muy conscientes de que no se puede quebrar el equilibrio entre el respeto a las libertades y la seguridad en Cataluña”.

Cuando se le preguntó si considera que ese “equilibrio” está en peligro, Sánchez insistió en la defensa del Estado de Derecho, si bien criticó que el Gobierno siga sin hacer “política” y se esconda “detrás de las togas”.



