CATALUÑA. SÁNCHEZ-CAMACHO VE “UN EPISODIO MÁS DE UN DISPARATE ABSOLUTO” LA REUNIÓN DE PUIGDEMONT CON GABRIEL

La diputada del PP y expresidenta de la formación en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, consideró este lunes que la reunión del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel en Ginebra constituye “un episodio más de un disparate absoluto”.



En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, remarcó que los catalanes lo único que quieren es un Gobierno "normal" con un presidente que “no tenga causas penales”.

“Cataluña no puede seguir parada porque el señor Puigdemont se cree el nuevo rey de los catalanes y parece que él tiene que dirigir la política en Cataluña”, criticó, al tiempo que destacó que los catalanes votaron para tener un Gobierno “legal y con normalidad”.

Además, aseguró que el PP respetará cualquier decisión que tomen las autoridades judiciales en la causa relativa al ‘procés’, ante las vistas que celebrará mañana el Tribunal Spremo para la deliberación y resolución de los recursos de apelación interpuestos por el exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sànchez contra autos dictados por el magistrado Pablo Llarena, en los que confirmó su situación de prisión.

No obstante, incidió en que “lo que es verdad es que no se puede vulnerar el Estado de Derecho”. “Respetaremos las decisiones judiciales, pero lo que queremos en Cataluña es que se mire hacia delante y pueda gobernar una persona que no tenga causas penales y sea presidente de todos los catalanes. Solo pedimos normalidad, que es muy poco”, remachó.



