CATALUÑA. TURULL ENTRARÁ EN PRISIÓN CONVENCIDO DE NO HABER COMETIDO NINGÚN DELITO NI HABER HECHO MAL A NADIE

Jordi Turull entrará este viernes en prisión "convencido de que lo que he hecho no es delito ni he hecho mal a nadie", según escribe él mismo en un mensaje publicado en su perfil en redes sociales tras el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.



Turull asegura que escribe ese mensaje "con la cabeza bien alta y pudiendo mirar a los ojos a todo el mundo", y explica que ha sido encarcelado "por haber sido leal" al mandato de quienes eligieron a sus representantes en Cataluña.

"Por favor, dedicad todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña. Tengo toda la confianza y la esperanza en el pueblo de Cataluña. No a fallado nunca y ahora tampoco lo hará", dice Turull, que se dirige a continuación a los suyos para pedirles que no sufran por él. "Estoy bien porque estoy convencido de que lo que he hecho no es delito ni he hecho mal a nadie". "Os quiero. Viva la democracia. Viva Cataluña", concluye.

Jordi Turull afrontó este jueves, horas antes de acudir al Tribunal Supremo, a una sesión de investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña frustrada por la abstención de la CUP, y este sábado debería celebrarse la segunda votación, en la que basta mayoría simple aunque la persistencia de la CUP en su posición no haría posible la investidura.



