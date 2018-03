CATALUÑA. EL PSOE ENTIENDE QUE EL PROCESAMIENTO "SON LOS EFECTOS DE CUANDO NO SE ENTIENDE CÓMO FUNCIONA LA DEMOCRACIA”

La dirección del PSOE entiende que la situación procesal de los líderes independentistas no es más que “los efectos de cuando no se entiende cómo funciona la democracia” y, además, critica que “ni siquiera tienen la más mínima solidaridad entre ellos, porque están optando por las situaciones de carácter puramente individual”.



En una rueda de prensa en Ferraz, la secretaria de Igualdad y profesora titular en Constitucional, Carmen Calvo, destacó que “la democracia nos obliga a todos cumplir las normas, todas las normas, y esa es la verdadera democracia. Cuando alguien se coloca por encima de las normas, no sólo no lo consigue sino que las normas le afectan y las tiene que cumplir de una manera u otra”.

De esta manera valoró la situación procesal a la que se enfrentan los líderes independentistas que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decido este viernes procesar por el ‘procès’.

Calvo subrayó que, además, estos políticos “han tenido un comportamiento irresponsable, irreal, y algunos se han fugado y con la actitud de las últimas 24 horas ni siquiera tienen la más mínima solidaridad entre ellos, porque están optando por las situaciones de carácter puramente individual”.

Así aludía a la decisión de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de huir para no comparecer este viernes ante el Supremo como le había requerido el magistrado Llarena. A juicio de Calvo, es una “decisión equivocada y poco ejemplar para hacer política y vivir en democracia.

En este sentido, dijo que “la política es estar, resolver, asumir las responsabilidades y lo que están haciendo algunos es huir y quitarse de en medio. Es poco ejemplar”, agregó la exministra.

Desde el PSOE consideran que el auto de procesamiento está bien fundamentado aunque Calvo en la comparecencia no quiso hacer valoración jurídica alguna sobre la decisión de Llarena amparándose, como siempre, en que no valoran decisiones judiciales.

La ‘número dos’ del PSOE señaló que, tras escuchar ayer el discurso de Jordi Turull en la investidura, “no parece que el independentismo vaya a abandonar”, si bien señaló que “hay que bajar a la realidad para que los ciudadanos no sientan más frustración y desconfianza”.

Cargó contra los políticos independentistas porque "aman muy poco" a Cataluña, "así que a nadie le puede extrañar que estén enfrentándose a delitos que son graves".

Además, Calvo destacó que la sesión de investidura, “por suerte”, desencadena el proceso para una convocatoria electoral si en el plazo de dos meses no hay presidente, aunque apuntó que ir a “elecciones no es lo ideal”.



