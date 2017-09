CATALUÑA. RAJOY ENFILA “TRANQUILO” EL 1-O PORQUE SABE QUÉ HACER ANTE UN DESAFÍO “PREOCUPANTE”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está “tranquilo” a pesar de la “preocupación” con la que ha seguido la aprobación de las ‘leyes de desconexión’ en el Parlamento de Cataluña en la que se escudan los independentistas para celebrar el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre.

Fuentes de La Moncloa aseguran que Rajoy no ha perdido su talante sosegado y tiene previstos todos los escenarios y las correspondientes respuestas para frenar en seco una consulta que pretende romper con la unidad de España. Ya no se descarta nada para fulminar esta creciente “deriva”.

El jefe del Ejecutivo también contemplaba que esta semana se consumara la amenaza de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña y se aprobaran las denominadas ‘leyes de desconexión’, aunque no llegaba a imaginar que se montase tal “espectáculo” en una Cámara autonómica.

Para el gabinete de Rajoy, es especialmente grave la actitud de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha hecho gala de un “desprecio absoluto a la ley”, así como la de los grupos políticos de Junts Pel Sí y la CUP, que ya no esconden su “autoritarismo”.

Sacan en positivo la unidad de acción de los principales partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos) para atajar el que se considera uno de los mayores retos vividos en la democracia española. El presidente, remarcan estas fuentes, seguirá informando de cada paso que dé a Pedro Sánchez y a Albert Rivera.

En Moncloa sí se despachan con dureza contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, que sigue catalogando el 1-O como una movilización “legítima”. Creen que sigue “sin enterarse” del alcance real de este desafío y que su actitud le pasará factura en las próximas elecciones generales.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso