CATALUÑA. RIVERA PIDE "POR ENÉSIMA VEZ" A LA GENERALITAT QUE ABANDONE LA ILEGALIDAD

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este miércoles "por enésima vez" a los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña que abandonen la ilegalidad en la defensa de sus posiciones.

Lo dijo en rueda de prensa al ser preguntado por la petición del fiscal de inhabilitar nueve años al portavoz del PEDCat en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, por prevaricación como consejero de Presidencia de la Generalitat durante la consulta soberanista del 9-N.

Rivera no quiso valorar procesos judiciales en marcha pero sí explicó que le "entristece" ver cómo desde la Generalitat "insisten" en la convocatoria de otra consulta soberanista que solo condujo a un proceso penal que aún no ha concluido.

En vez de "reiterar el error", Rivera les pidió que abandonen esa vía y se sienten a negociar la financiación autonómica, la reforma de la Constitución, el desarrollo de las infraestructuras o el impulso de la sanidad o la educación para responder a los problemas de los ciudadanos y no "enrocarse en el día de la marmota".

