CATALUÑA. DOS EXPERTOS EN ENCUESTAS AUGURAN UN ARRINCONAMIENTO DE LA CUP TRAS EL 21-D PARA SALVAR LA ECONOMÍA CATALANA

Los sociólogos Narciso Michavila, director de GAD3, y Belén Barreiro, directora de Myword y expresidenta del CIS, apuntaron este viernes en el Fórum Europa la posibilidad de que, tras las elecciones del 21-D, Junts per Catalunya y ERC releguen a la CUP de la gobernabilidad de Cataluña para salvar la economía de esta comunidad autónoma.



Michavila y Barreiro se refirieron a esta cuestión en un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que estos expertos en encuestas analizaron el resultado de las elecciones catalanas de este jueves.

En este sentido, el director de GAD3, tras referirse a que con estos resultados no es posible que los nacionalistas completen un proceso de secesión unilateral, aseguró que lo que perciben sus estudios es que la sociedad catalana quiere que se preste atención a la economía, lo que influirá en futuras alianzas para gobernar.

A su juicio, los catalanes consideran que “o se recupera la economía o eso traerá sufrimiento”, algo que, a su entender, lleva a un escenario en el que “la CUP sale de la ecuación”, en referencia a que Junts per Catalunya y ERC pueden apostar por otras opciones.

"VÍA MAS INTELIGENTE"

Por este motivo, Michavila dijo que, a diferencia de la mayoría de los análisis tras los comicios de este jueves, él está “bastante esperanzando”, ya que entiende que tras el 21-D hay constancia de que existe en una “metástasis” en Cataluña, pero que la “cura” sólo puede pasar por la negociación.

A su vez, Barreiro apuntó que una posibilidad es que Catalunya en Comú-Podem y no la CUP sea la que tenga la “llave” del futuro Ejecutivo catalán, lo cual sería una “vía más inteligente y algo más intranquilizadora”.

Según la directora de Myword, se abre el escenario tras del 21-D “de no contar” con la CUP y apostar por la abstención la lista encabezada por Xavier Doménech. A este respecto, esta experta se refirió a que sus estudios indican que entre los votantes independentistas había una “ligera mayoría” a favor en favor “cooperación” con los constitucionalistas tras los comicios de este jueves.



