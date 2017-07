CATALUÑA. EMPRESARIS DE CATALUNYA APOYA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE CONDICIONAR EL FLA AL USO LEGAL DE DICHOS FONDOS

Google Plus

La organización empresarial Empresaris de Catalunya, que defiende la pertenencia de Cataluña a España y agrupa a más de 400 empresarios y directivos catalanes, considera acertado que el Gobierno central condicione la atención a la demanda por parte de la Generalitat de fondos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) a que los mismos sean usados para fines legales y legítimos.

Para Josep Bou, presidente de esta organización, "el anuncio del nuevo conseller de Presidencia de actuar con opacidad para conseguir cosas, como la compra de urnas, es muy inquietante dado que una de las bases de una democracia es someterse al control de la sociedad en general, y al del Parlamento en particular, así como actuar con la transparencia debida".

Bou añade que "cuando abiertamente se anuncia oscurantismo en la gestión pública es que se pretende transgredir la ley. No tiene sentido alguno que un Estado financie a quien tiene por fin político destruir a dicho Estado".

El presidente de Empresaris de Catalunya cree también que "el Gobierno de España tiene mecanismos para poder seguir financiando y pagando el mantenimiento de servicios públicos vitales en Cataluña sin que ese dinero tenga que pasar por las arcas de la Generalitat y correr el riesgo de que allí sean desviados para otros fines, como la organización de un referéndum ilegal".

"Los empresarios no tenemos ninguna duda de que el Gobierno de España seguirá atendiendo a Cataluña", concluyó Bou.

