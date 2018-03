CATALUÑA. MARTA ROVIRA EMPRENDE EL "EXILIO" PARA PRESERVAR SU "LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Google Plus

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado este viernes que emprende el "exilio" para preservar su "libertad de expresión" y no ser "censurada" por unos tribunales que se basan en criterios "políticos".



Roviera debería haber comparecido este viernes ante el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena comunica el auto de procesamiento contra varios imputados por el proceso independentista en Cataluña. Ante la sorpresa incluso de algunos dirigentes de su partido, como Joan Tardà, que aseguraba desconocer sus intenciones, Rovira difundió una carta explicando su decisión.

"Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden tuvieron que tomar, el camino del exilio", explica, sin esconder "la profunda tristeza" que le causa alejarse de los suyos y de las "luchas compartidas" con personas a las que mueve el objetivo de "cambiar la sociedad en la que viven, hacerla más justa. Personas dignas".

A pesar de esa tristeza, explica que sería "mucho más triste seguir viviendo silenciada interiormente, sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican descaradamente criterios políticos". De hecho, asegura que las últimas semanas ha vivido "en una prisión interior" al sentir esa libertad "limitada por amenazas judiciales arbitrarias".

El exilio es un camino duro, añade, pero "es la única forma que tengo de recuperar mi vida política, es la única forma de levantarme contra el Gobierno del PP, que persigue a todos los que estamos a favor de votar y que castiga a cualquiera que intenta cambiar la situación, un Gobierno dispuesto a saltarse el Estado de Derecho y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos".

Rovira explica también que el exilio le permitirá ejercer de madre de su hija Agnes y pide a los ciudadanos de Cataluña que no se dejen llevar por el rencor. "El análisis de una realidad antidemocrática y profundamente injusta no debe dejar paso al resentimiento contra nadie, contra nada. Solo desde el respeto y el amor hacia todos los ciudadanos y todas las opiciones conseguiremos cambios radicales y profundos. Solo desde el trabajo conjunto conseguiremos una república para todos".

En la parte final de su carta recupera una frase de Orion Junqueras: "En estos días que vendrán, manteneos fuertes y unidos, trasnformad la indignación en coraje y perseverancia, la rabia en amor. Pensad siempre en los demás, en lo que tenemos que hacer. Persistid porque yo persistiré. Gracias por vuestro apoyo, os quiero". "Eso es lo que haremos, Oriol", apostilla Rovira.

Asegura que escribe "con sinceridad y libertad", que es como podrá seguir haciéndolo como secretaria general de ERC, un partido "al que quiero, que ha dado tanto al país y que aún dará mucho más". "Viva la libertad, la igualdad y la fraternidad. Viva una república catalana para todos", concluye.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso