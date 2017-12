CATALUÑA. EL PP DICE A CS QUE “TIRAR LA TOALLA” SERÍA UN “ERROR” Y EMPLAZA A ARRIMADAS A “REIVINDICAR SU VICTORIA”

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, subrayó este martes que sería un “error” que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, no reivindicase su victoria en las elecciones del 21-D y de esta forma diera la sensación de que “tira la toalla”.



En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando incidió en que el mensaje de los comicios catalanes fue “muy claro” y no es otro que “el proyecto independentista ha fracasado” al perder apoyos y escaños mientras ha ganado una formación constitucionalista.

Por ello, defendió que cuando alguien gana unas elecciones tiene una “responsabilidad”, que es “intentar” formar un Gobierno aunque sea “muy difícil y muy complicado” como en este caso. A su juicio, en estas elecciones se ha demostrado que “mayoritariamente” los catalanes “no están por la independencia”.

Así las cosas, dijo que “por sentido común” espera que “cada uno cumpla con su responsabilidad”. Arrimadas, para trabajar por formar Gobierno, y los demás para “aceptarlo”, ya que “no es bueno que alguien que ha ganado pueda dar la sensación de que tira la toalla”.

En esta línea, avisó a Cs de que cometería “un error” desde el punto de vista político si no reivindica su victoria y “las consecuencias de la misma”. En todo caso, puntualizó que su “obligación” no es presentarse a la investidura, pero sí intentarlo, habida cuenta de que “las mayorías aritméticas pueden cambiarse”.

En cuanto a si hace autocrítica tras el batacazo electoral sufrido el pasado 21 de diciembre, sostuvo que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo “lo que tenía que hacer pensando en España y no pensando en el PP”.

Finalmente, sobre la lectura que ha hecho FAES, la fundación que preside José María Aznar, tras las elecciones catalanas y las críticas al PP, dijo que espera de su “querido” expresidente que “nos siga apoyando y nos ayude a mejorar siempre el país y siempre las cosas”.



