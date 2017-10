CATALUÑA. EL PNV PIDE A RAJOY “EMPATÍA” PARA DIALOGAR “SIN LÍMITES” Y QUE NO APLIQUE EL 155

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, reclamó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que utilice la “empatía” para establecer un diálogo con la Generalitat de Cataluña “sin raya y sin límites” y le exhortó que no aplique el artículo 155 de la Constitución para no “complicar” la situación.

Así se pronunció Esteban durante su intervención en el Pleno en el Congreso en el que comparece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para exponer la situación política tras el 1-O.

Esteban aseveró que Rajoy se encuentra ante un “dilema evidente” que pasa por “vencer o solucionar el problema”. Reconoció que el recurso a la primera opción es “simple”, ya que la “fuerza represora de las instituciones” está en sus manos. No obstante, advirtió de que esa opción “no solucionaría nada y sería una derrota a largo plazo”.

Al mismo tiempo, aconsejó al jefe del Ejecutivo que evite comparar lo sucedido el 1-O con el golpe de Estado del 23-F, puesto que en Cataluña “nadie quiere suprimir la democracia, coartar las libertades, no se usan pistolas ni pretende imponer ningún régimen dictatorial”.

Afirmó que la gente que participó el 1-O no cometió ningún delito, por lo que censuró tanto el uso de una “violencia innecesaria y excesiva” en forma de cargas policiales como el hecho de que Rajoy no haya lamentado los heridos provocados por las mismas.

También afeó las declaraciones incendiarias de algunos miembros del Gobierno y del PP y condenó que se considere “intolerante” a los nacionalismos vasco y catalán y no se haga lo propio con el “patriotismo democrático” de algunos “grupúsculos con brotes fascistas” que defienden la unidad de España.

Por su parte, manifestó que “lo democrático no es siempre legal y que lo legal no es siempre democrático”, puesto que “la democracia es el imperio de la ley pero también la aceptación de la ciudadanía”.

Esteban conminó a Rajoy a actuar ante la crisis territorial en España, ya que no se asiste a un problema de asignación de competencias sino a una crisis nacional. “No pueden quedarse en el himno de la Guardia Civil ni en el viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley”, comentó.

Tras dejar claro que el Rey “abdicó de sus funciones de arbitraje” durante su discurso del martes de la semana pasada, afirmó que igual ha llegado el momento de “contar cuántas patatas hay”, en alusión a la posibilidad de celebrar en Cataluña un referéndum pactado y con garantías.

Criticó la “agresividad” de los medios de comunicación y reconoció que la posición de Rajoy “no es sencilla” por las presiones que estaría recibiendo. Por ello, le animó a utilizar la “empatía” para establecer un diálogo con la Generalitat de Cataluña “sin raya y sin límites” con las autoridades catalanas.

También le reclamó que no aplique el artículo 155 de la Constitución para no “complicar” la actual situación después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no hay declarado unilateralmente la independencia. “El objetivo no es imponer la ley, sino conseguir que los ciudadanos, especialmente los catalanes, estén de acuerdo con ella”, remachó.

