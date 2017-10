CATALUÑA. EL PSOE ELUDE POSICIONARSE SOBRE EL 155 HASTA QUE EL GOBIERNO ACTÚE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, eludió esta martes adelantar qué posición adoptaran los socialistas en el caso de que el Gobierno decida aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que permite la asunción de competencias autonómicas, tras la declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En los pasillos del Congreso, Robles hizo un “último llamamiento” a Puigdemont para que en este “día histórico” en Cataluña recupere el ‘seny’ y apueste por la responsabilidad y la convivencia entre todos, sin divisiones. Reiteró la apuesta del PSOE por el “diálogo dentro de la legalidad y el marco constitucional”.

La portavoz parlamentario indicó que “aún” no han decidido qué posición adoptará el PSOE en la votación de la moción que Unidos Podemos ha elevado al Pleno en la que se rechaza la puesta en marcha de “medidas excepcionales” que supongan “quebrantar” el autogobierno de Cataluña, como, por ejemplo, la activación del artículo 155 de la Constitución o decretar el estado de excepción.

Preguntada en varias ocasiones sobre qué votará el PSOE en esta cuestión, Robles no se movió de que no hablan sobre “hipótesis” y que esperarán a ver qué ocurre en la declaración de Puigdemont por la tarde, y “cuando llegue ese momento, ya se verá”.

Al mismo tiempo, indicó que “el PSOE ya ha dicho hasta la saciedad” que antes de pronunciarse espera a que “ocurran acontecimientos”, porque en política se abordan “respuestas reales y no hipótesis” y de ahí ese llamamiento al respeto y al marco constitucional.

