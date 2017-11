CATALUÑA. LA UE NO ELIMINARÁ A LA ANC DE SU REGISTRO DE TRANSPARENCIA PORQUE SIGUE SIENDO LEGAL EN ESPAÑA

Google Plus

La Unión Europea asegura que no puede eliminar a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) de su Registro de Transparencia Conjunta (JTRS) porque esta asociación sigue siendo legal en España, con independencia de que esté sujeta a investigaciones judiciales por el proceso secesionista.

El JTRS hace este anuncio en una carta, a la que ha tenido acceso Servimedia, que ha remitido al eurodiputado español Enrique Calvet, que fue elegido en las listas de UPyD y que actualmente forma parte del grupo ALDE del Parlamento europeo.

En la misiva se explica que Calvet pidió el pasado 27 de septiembre eliminar a la ANC del Registro por incumplir, con su apoyo a la independencia de Cataluña, el Código de Conducta que rige este registro. El eurodiputado español envió posteriormente al organismo información sobre el encarcelamiento por sedición de Jordi Sánchez, expresidente de la ANC.

A este respecto, el JTRS responde a Calvet que ha analizado “cuidadosamente” la documentación que ha enviado y que ha revisado la legislación española. De ello este órgano europeo ha concluido que “hasta el momento” la ANC sigue estando inscrita tanto en el Registro de Asociaciones, del Ministerio del Interior, como en el "registro de asociaciones de Barcelona".

EN “ESTRECHO CONTACTO” CON ESPAÑA

“Sobre la base de los elementos proporcionados”, se añade en la respuesta, “no pudimos establecer que las autoridades nacionales competentes hayan tomado hasta ahora una decisión final sobre la ilegalidad del propia ANC. Como regla general, a falta de un pronunciamiento definitivo por parte de un organismo nacional competente en sentido contrario, la organización no puede ser eliminada del Registro, a menos que esto resulte de una violación del Código de Conducta”.

Sobre este último punto, el JTRS considera que no parece que la ANC haya vulnerado este código, puesto que en el mismo se castiga el actuar contra las instituciones de la UE y sus miembros, funcionarios y demás personal. Según el Registro, las actividades de la entidad que presidía Jordi Sánchez “parecen haber estado dirigidas a los ciudadanos de España (y especialmente a los residentes en Cataluña)”.

En todo caso, el JTRS asegura que mantiene “estrecho contacto con las autoridades españolas, especialmente la Representación Permanente de España en Bruselas” para garantizar un “seguimiento rápido” de este asunto.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso