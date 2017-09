CATALUÑA. RIVERA DICE QUE LAS ELECCIONES SON LA “ÚNICA SALIDA DIGNA” PARA “RESTABLECER LA DEMOCRACIA Y EL DIÁLOGO”

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este lunes la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña como la “única salida digna” para restablecer la democracia” en esa comunidad autónoma y restituir el diálogo con el Gobierno.

Así se pronunció Rivera, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos en su sede en Madrid, en la que dejó claro que los pasos que se deben dar en Cataluña son los siguientes: “parar el golpe” bien por iniciativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, bien por la aplicación del Estado de derecho; convocar elecciones autonómicas, y formar un nuevo Govern que dialogue dentro de la legalidad.

A su vez, descartó el diálogo con Puigdemont, ya que “no se puede dialogar con quien está dando un golpe”, y le acusó de haber convertido el próximo 1 de octubre en una “excusa para declarar la independencia de forma unilateral”.

Esto le permitió subrayar que la “única salida digna y democrática” que queda en Cataluña es la convocatoria de elecciones autonómicas para que el Gobierno y el Parlamento que salgan de las urnas “restablezcan la democracia, los valores constitucionales y el diálogo” con La Moncloa.

Respecto de las palabras del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en las que abrió la puerta a pedir que Puigdemont vaya a prisión por malversación de fondos públicos, Rivera dijo que evitar esa posibilidad depende del presidente de la Generalitat. “No sé cuántos delitos va a cometer (Puigdemont)”, dijo.

Por ello, afirmó que sólo Puigdemont “puede frenar esta locura” y le exigió que convoque elecciones para que “se vuelva al marco de la ley, la democracia y el diálogo” para evitar que se instale la “frustración” entre los catalanes y la “comisión de delitos con consecuencias penales”.

Por otro lado, dijo que no comparte la comisión impulsada por el PSOE que estudiará la reforma del modelo territorial, si bien confirmó que Ciudadanos participará en sus trabajos, y acusó a los socialistas de haberse olvidado de reformar la Constitución para “pactar con los nacionalistas”.

Respecto de los 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el 9-N, lamentó que el Gobierno y la Fiscalía permitieran que se gastara ese dinero en aquella consulta.

Por otra parte, dijo no entender las críticas a la decisión de que un coronel de la Guardia Civil coordine a todos los agentes –incluidos los Mossos d´Esquadra- ante el 1-O y destacó que esto no supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución para asumir las competencias de Interior.

Por último, consideró “intolerable” que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “sufran acoso por parte de determinados tentáculos del separatismo”.

