CATALUÑA. EL PSOE AVISA QUE CON ELECCIONES NO PROCEDE "JURÍDICA NI POLÍTICAMENTE" EL 155

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, avisó este jueves de que si se confirma la convocatoria de elecciones en Cataluña por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no procedería "ni jurídica ni políticamente" la aplicación del artículo 155 de la Constitución que está tramitándose en el Senado.

Robles aseguró, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que sería una "magnífica noticia" y un "triunfo del pluralismo político de la democracia" que Puigdemont convoque comicios autonómicos y que los ciudadanos "se puedan pronunciar" sin restricciones.

Defendió que esto sería “bueno que la ciudadanía se pueda pronunciar libremente", y, por tanto, "el PSOE se alegra de esta convocatoria porque va a permitir que hablen en libertad”, afirmó la portavoz socialista.

Robles dijo que confía en que el Senado tenga en cuenta esa convocatoria electoral y no se ponga en marcha el artículo 155, ya que, a su juicio, “con esa convocatoria de elecciones, no procedería” la aplicación.

“Entendemos que si hay una convocatoria de elecciones como la va a haber, no se cumplen los presupuestos políticos ni jurídicos para la aplicación del 155 y esperemos que se tenga en cuenta y no se proceda a la puesta en marcha del 155".

