CATALUÑA. CATALÁ ASEGURA QUE YA NO BASTA CON ELECCIONES, PORQUE SE HAN COMETIDO IRREGULARIDADES “CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este martes, respecto a la eventualidad de que Carles Puigdemont decida a última hora convocar elecciones en Cataluña para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ya no basta con unos comicios, porque los nacionalistas han cometido en los últimos meses irregularidades “constitucionales y estatutarias".

Catalá realizó esta afirmación tras participar esta mañana, en la sede de su departamento, en la presentación del proyecto ‘Somos Más’ contra el odio y el radicalismo, a la que también asistió el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Preguntado al término de este acto sobre si unas elecciones convocadas por Puigdemont paralizarían la aplicación del artículo 155, el ministro de Justicia señaló que “simplemente un proceso electoral no convalida todas las irregularidades que se han cometido en los meses pasados” en Cataluña.

"OJALÁ PUIGDEMONT VAYA AL SENADO"

Aunque precisó que la aprobación del 155 la debe decidir en último término el Senado, Catalá dijo que en los últimos meses se ha producido en Cataluña el “incumplimiento de obligaciones constitucionales y estatutarias”, por lo que “un proceso electoral no elimina esos incumplimientos”.

Explicó que se refería al hecho de que el Parlamento catalán haya aprobado leyes luego anuladas por el Tribunal Constitucional, y que "pese a eso Puigdemont y su Gobierno han seguido adelante como si no tuviesen efecto para ellos las sentencias de los tribunales o no tuviesen que aplicar la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña”.

Por este motivo, el ministro insistió en que “con un proceso electoral no se convalidan todas esas actuaciones”. No obstante, dijo que “ojalá” el presidente de la Generalitat acuda al Senado esta semana “a defender sus posiciones en la sede de la soberanía popular”.

