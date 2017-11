CATALUÑA. RAJOY ESPERA QUE LAS ELECCIONES GENEREN UN ESCENARIO DE "TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y CERTEZA"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados su confianza en que las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña generen un escenario de "tranquilidad, seguridad y certeza".

Lo dijo durante la sesión de control al Gobierno, primero en su respuesta a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, y después dirigiéndose al del PNV, Aitor Esteban, que le preguntó sobre las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Rajoy aseguró que los miembros del Gobierno son "los primeros interesados en superar la crisis que se vive en Cataluña", y que el artículo 155 se ha aplicado para restaurar la legalidad, defender los derechos y las libertades de los ciudadanos de Cataluña y proteger las instituciones de autogobierno.

Defendió que se ha actuado con "prudencia" y que las cosas "están funcionando bien" y los funcionarios catalanes están "cumpliendo con su obligación".

A partir de ahí, prosiguió, su deseo es que de las elecciones "surja un nuevo escenario que genere tranquilidad, seguridad y certeza" en los ciudadanos de Cataluña, como espera que la comisión impulsada por el PSOE sirva para dialogar y "buscar una solución razonable" entre quienes representan a la soberanía nacional.

Aitor Esteban le alertó de que la situación en Cataluña "hace tiempo" que se tenía que haber abordado políticamente porque el clima es "irrespirable" y la aplicación del 155 supone un "inquietante precedente".

Denunció además la actuación del fiscal general del Estado, con "vínculos evidentes" con el Gobierno, solicitando unos tipos penales que, en ausencia de violencia y tumultos, "no se corresponden con la realidad" y aplicando medidas preventivas "sorprendentes" en un sistema garantista.

Aunque la Justicia "es ciega", Esteban aseguró que no puede serlo tanto como para no estar "atenta al contexto ni al contenido esencialmente político" de los hechos que se juzgan.

"ES NECESARIO HACER POLÍTICA"

Aseguró que el encarlamiento de exconsejeros es "incomprensible" y "no ayuda" a superar el clima de tensión, y alertó a Rajoy de que más allá de las elecciones "es necesario hacer política" y destensar con el tono de los mensajes, "rebajar esa tensión en la vida judicial" y tomar "medidas" respecto de las fuerzas de seguridad.

Esteban alertó a Rajoy de que el "malestar" hacia el Gobierno no va a desaparecer "como por ensalmo", y de que en plena campaña electoral en Cataluña la comisión de diálogo está "más bien abocada al fracaso que al éxito".

Cataluña, como Euskadi, dijo Esteban a Rajoy, "se siente nación" y dejar que los ciudadanos decidan su futuro, sea cual sea, es "lo mejor para la democracia y para el entendimiento", no solo de cara a quienes intentaron votar el 1 de octubre sino para una "mayoría amplísima" de catalanes y un número "nada despreciable" de españoles.

Rajoy aseguró que esa reflexión sobre la distensión "está bien", pero "mucho más importante" que eso es que los gobernantes cumplan la ley. Respondió, además, que dialogar implica "capacidad de ceder", porque si no es mera imposición.

Su objetivo, insistió, es seguir trabajando para que las elecciones inicien una etapa de "tranquilidad política". "Por mí no va a quedar", reiteró, pero sobre la base de que un representante de los ciudadanos no puede decir "que la ley no le afecta", porque eso implica la "liquidación de los valores más fundamentales que tenemos como nación".

En respuesta a otra pregunta de la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, Rajoy aseguró que "en absoluto" prevé aplicar el 155 en otro territorio porque se trata de un mecanismo "excepcional" que se emplea únicamente para defender la Constitución, las leyes y el interés general ante una agresión o amenaza "grave".

"PUNTO DE INFLEXIÓN HISTÓRICO"

Beitialarrangoitia le pidió que se lo aclare a los miembros del PP que dicen otras cosas o tenga "el coraje de hablar claro y decir la verdad", porque su partido lleva 40 años "obstaculizando" el desarrollo del autogobierno y la supuesta reforma de la Constitución es solo un nuevo intento por impedir cualquier resquicio por el que se pueda reconocer el derecho a decidir.

Denunció que la aplicación del 155 supone un "punto de inflexión de dimensiones históricas" que amenaza a cualquier territorio que pretenda superar los límites del modelo actual "sea cual sea la vía elegida para ello", porque el fin único es "la unidad de España".

Se mostró además convencida de que el PP intentará "impedir como sea" que los independentistas obtengan la mayoría absoluta en las elecciones de diciembre, como ya hizo en el País Vasco "vía ilegalización" para hacer lehendakari al socialista Patxi López. Los soberanistas, sentenció, "no tenemos futuro sometidos a un Estado que quiere que seamos independentistas únicamente en la intimidad".

Rajoy le respondió que los independentistas "no son de mejor condición" que los demás y también están obligados al cumplimiento de la ley. Añadió que durante los últimos 40 años se ha desarrollado el Estado autonómico y la prueba de ello es que España es "el Estado más descentralizado del mundo".

Después, en los pasillos, preguntado por si prevé aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña en caso de que los independentistas ganen las elecciones de diciembre, Rajoy pidió no hacer "elucubraciones" y reiteró su deseo de que esos comicios inicien una etapa "de tranquilidad, normalidad" y que sirvan también para consolidar la recuperación económica y la creación de empleo. "Eso es lo único relevante y es por lo que desde luego va a trabajar el Gobierno y el PP", sentenció.

