CATALUÑA. EN COMÚ PODEM AUGURA LA ELECCIÓN DE UN PRESIDENT, PORQUE UNAS NUEVAS ELECCIONES CATALANAS SERÍAN “UN TIRO EN EL PIE”

El portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, considera que la situación de crisis en Cataluña “va a terminar con la elección de un gobierno y de una Presidencia de la Generalitat”, porque una nueva cita electoral en julio sería “un tiro en el pie” que comportaría una mayor frustración para los ciudadanos catalanes.



“Me sorprendería mucho que la mayoría independentista prefiera ir a elecciones. No respondería a ninguna lógica”. Así lo expresó el diputado de En Comú Podem, confluencia catalana de Unidos Podemos en la Cámara Baja, en una entrevista con Servimedia, a raíz de los últimos acontecimientos acaecidos en Cataluña, donde Jordi Sànchez, exlíder de la ANC, se postula de nuevo como candidato a presidir la Generalitat y existen dudas sobre la legitimidad de un nuevo Pleno de investidura en el Parlament.

Explicó que la propuesta de Catalunya En Comú de articular un gobierno de independientes en Cataluña que acabe con la “dinámica de bloques” no plantea ningún nombre en concreto.

ELECCIONES

Preguntado por si cree que se repetirán elecciones en Cataluña, que tendrían lugar el 15 de julio si no hay nuevo presidente antes del 22 de mayo, consideró que la crisis “va a terminar con la elección de un gobierno y de una Presidencia de la Generalitat”.

“Me sorprendería mucho, y creo que sería un enorme error y un tiro en el pie, que vayamos otra vez a elecciones. Eso comportaría una grave frustración” para todos los catalanes y también para el conjunto del país, dijo.

Reiteró que Catalunya En Comú no va a apoyar a “ningún candidato” que maneje la misma hoja de ruta independentista que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. “No vamos a apoyar un gobierno presidido por el PDECat o aledaños”, subrayó.



