CATALUÑA. ‘THE ECONOMIST’ VE “POCO PROBABLE” QUE EL SEPARATISMO VUELVA A UNIRSE TRAS LAS ELECCIONES

El semanario británico ‘The Economist’ considera que es “poco probable” que los integrantes de la coalición separatista en Cataluña, aunque ganen las elecciones del 21 de diciembre, vuelvan a unirse para dar prioridad a la independencia.

En su último número, la revista británica aborda las últimas noticias sobre la crisis en Cataluña en dos artículos que titula ‘Un mes después de la locura’, en relación a lo acontecido tras el referéndum del 1 de octubre, y ‘El hombre que no estaba allí’, sobre la marcha del expresidente catalán, Carles Puigdemont, a Bruselas, después del cese del Gobierno catalán y el inicio del proceso judicial.

La revista valora que la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña es muestra de “una democracia europea occidental moderna” como la española, y “por suerte” ha servido para resolver la crisis inmediata pero no la cuestión de fondo.

Aunque señala que la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre ha "calmado” la situación, advierte de que no la ha cerrado por completo, ya que se trata de “una crisis que va a la esencia de la democracia española”.

‘The Economist’ cree que la deriva que ha tomado el conflicto en la actualidad es fruto de errores por parte del Gobierno catalán y también del Gobierno central.

En concreto, apunta que “el peor error” lo ha cometido Puigdemont con la celebración del referéndum “extraconstitucional”. Además, critica que después de “cocinar este lío, Puigdemont ha huido de la escena y ha dejado a otros que la limpien”.

Pero a juicio de la publicación británica, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también se ha equivocado, ya que “enconó” la celebración del referéndum enviando a la policía a impedirlo, “hiriendo a catalanes pacíficos”, cuando lo más recomendable según ‘The Economist’ era “ignorar” la situación.

Además, considera que el Gobierno central también ha errado amenazando a Puigdemont con una larga pena en prisión y cree que Rajoy es “culpable” del “error original” de la deriva secesionista al reclamar en 2006, cuando lideraba la oposición, una revisión del Estatuto de Autonomía en Cataluña en el que se definía a la región como una nación.

Ahora, “Cataluña está más dividida y furiosamente polarizada que nunca desde 1978” y la tarea más importante es “restaurar la confianza mutua entre Cataluña y el resto del país”.

Para ello, ‘The Economist’ aboga por la reforma constitucional, aunque puntualiza que la descentralización en España ha añadido “complejidad” y “barreras regulatorias”.

La revista también cree que los catalanes probablemente prefieren, en lugar de la independencia, más recursos económicos, garantías para la lengua catalana y un reconocimiento simbólico como nación, lo que sería una solución, según la publicación. Apunta otras opciones como el federalismo, que requeriría un referéndum y podría ser la votación que los nacionalistas desean; o “una vuelta al Estatuto de 2006”.

En cualquier caso, concluye que ante el estado en el que se encuentra la situación, los líderes españoles pueden elegir entre dejar que el problema catalán se encone o usarlo como “estímulo” para una renovación nacional cuya necesidad, según la revista, se ha hecho patente con el estallido de esta crisis territorial.

