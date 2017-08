CATALUÑA. ECHENIQUE NIEGA “INJERENCIAS” DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EN PODEMOS CATALUÑA

Google Plus

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, asegura que no existen “injerencias” desde la dirección estatal en Podemos Cataluña, después de que la filial catalana de este partido haya apostado por un participación “activa” en el referéndum soberanista del 1 de octubre y se haya negado a “dar voz a las bases” para conocer qué opinan al respecto.

El dirigente de Podemos se pronuncia de esta manera a través de una carta a propósito de lo que está sucediendo con su formación en Cataluña. Se refiere a la deriva que está emprendiendo el secretario de Podemos en esta comunidad, Albano-Dante Fachin, que se ha posicionado en contra de la formación recientemente creada por Xavier Domènech y Ada Colau, Catalunya En Comú.

Precisamente el partido liderado por la alcaldesa de Barcelona cuenta con el respaldo del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Él mismo subrayó junto a Domènech en un artículo conjunto que el referéndum del 1-O se traza “como una amplísima movilización que afirma el derecho a decidir y la voluntad de soberanía” que se articulará “con los del sí, con los del no y con los que defienden un nuevo encaje de la nación catalana en un nuevo proyecto colectivo”.

El secretario de Organización de Podemos opta hoy por una explicación “fuera del ruido mediático”, en la que deja claro que lo que sucede con Podemos Cataluña “se decide” por los miembros del partido representados en esa comunidad.

UNA NUEVA DIRECCIÓN EN CATALUÑA

“Desde mi modesto punto de vista”, asegura Echenique en este escrito, “opinar y recomendar nunca deben ser entendidas como injerencias si queremos permitir el derecho a la discrepancia. Y por supuesto que las decisiones de Catalunya se toman en Catalunya, faltaría más. Esto es algo ya tan obvio en Podemos que no hace falta ni decirlo. Lo pone claramente, negro sobre blanco, en los documentos organizativos que nos dimos entre todos y todas en Vistalegre 2”, en referencia al cónclave que tuvo lugar en febrero y en el que se reeligió a Iglesias como secretario general.

Sí recalca que en Podemos Cataluña existe un “problema político”, al considerar que los inscritos del partido en esta comunidad “no se sienten representados” por Fachin. En este sentido, explica que “un número creciente” de círculos del partidos (las bases) están reclamando una Asamblea Ciudadana “en la que se decida todo”, incluida la composición de una nueva dirección.

Echenique reclama una vez más a Fachin que “dé voz a las bases” del partido en Cataluña para que se pronuncien respecto de la consulta del 1-O, mientras que desde la dirección estatal de Podemos apuestan por un referéndum pactado con el Estado y que tenga garantías.

