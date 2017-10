CATALUÑA. DOMÈNECH RECLAMA A RAJOY QUE ACEPTE LA “OFERTA DE DIÁLOGO” DE PUIGDEMONT

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, reclamó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acoja “positivamente” la “oferta” de “diálogo” que le ha lanzado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y le advirtió de que “nadie perdonaría” que se negara a ello.

Así lo expresó en los pasillos de la Cámara Baja después de que Puigdemont afirmase que el pueblo de Cataluña “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras el referéndum del 1 de octubre pero anunciara que aplaza una declaración formal "para reducir la tensión" y "emprender un diálogo" que haga posible la secesión del resto de España.

“Hay una gran oportunidad para el diálogo, para la resolución y creemos que en un futuro nadie perdonaría a nadie que esa oferta que ha venido del Gobierno de la Generalitat no fuera acogida positivamente”, comunicó, al tiempo que celebró que en Cataluña se haya dado “un paso al frente para crear un escenario de diálogo”.

Abundó en que el “paso al frente” que, a su juicio, ha dado esta tarde el mandatario catalán, “debe ser correspondido inmediatamente” porque “cualquier otra forma de actuación política por parte del Estado o por parte del PP como del mismo PSOE indicaría que no se está a la altura del momento”.

En estas circunstancias, prosiguió, “todos” deberían actuar “pensando en todo el mundo y no en los nuestros, nuestros votantes y espacios de referencia”. Por ello, insistió en que sería “totalmente inadmisible” que el Gobierno y los partidos que le apoyan frente al independentismo no tuvieran “la responsabilidad política necesaria” ante este momento.

