CATALUÑA. DOMÈNECH PROTAGONIZARÁ UNA INTENSA CAMPAÑA CON IGLESIAS Y COLAU

El candidato de En Comú Podem-Catalunya En Comú a la Presidencia de la Generalitat, Xavier Domènech, protagonizará una intensa campaña en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en la que estarán muy presentes el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La coalición de Podem y Catalunya En Comú, que será ratificada este sábado por los comunes en una asamblea, protagonizará una campaña electoral en la que el eje central será el desafío independentista impulsado por Junts pel Sí y la CUP.

De la asamblea de este sábado saldrá la lista de personas que estarán en la candidatura de la coalición, en la que falta saber los puestos reservados para Podem. Esta semana dimitió Albano Dante Fachin como secretario general de la marca catalana del partido por disentir con la dirección nacional sobre esta coalición. No obstante, en las últimas horas el exlíder de Podem ha afirmado que no fichará por ninguna lista independentista ante las elecciones autonómicas del 21 de diciembre “si no hay una manera de construir una propuesta política conjunta”.

Domènech dejará el Congreso de los Diputados para embarcase en una nueva etapa política tras ser portavoz de En Comú Podem, aunque todavía conservará su escaño en la Cámara Baja buena parte de este mes de noviembre.

SUPERAR LOS BLOQUES

El eje del programa electoral de En Comú Podem-Catalunya En Comú, según defienden, versará sobre la recuperación del autogobierno en Cataluña y desbloquear la dinámica de bloques políticos, para lo que intentará formar mayorías parlamentarias que reivindiquen una salida al conflicto territorial catalán. Estos partidos reconocen que la tarea no será sencilla, porque el escenario es distinto al de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, cuando el cabeza de lista de Catalunya Sí Que Es Pot fue Lluís Rabell.

La dinámica de acción en esta campaña catalana consistirá en avisar al resto de partidos de que la problemática secesionista no se resuelve ni con la aplicación del artículo 155 de la Constitución -señalando al Gobierno- ni con la declaración unilateral de independencia -apuntando a la Generalitat-. Además, demandarán a los partidos que se presenten a las elecciones del 21 de diciembre, especialmente al PSC, que recojan en sus programas electorales la amnistía y la anulación del 155.

El secretario general de Podemos estará muy presente en esta campaña de la misma forma que en los comicios de hace dos años, cuando protagonizó una decena de mítines. Colau tendrá también un papel relevante para apoyar la candidatura de Domènech.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso