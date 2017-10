(AVANCE) CATALUÑA. DOMÈNECH DICE QUE RAJOY “NO PUEDE DURAR UN SEGUNDO MÁS” EN MONCLOA Y CRITICA EL “SILENCIO” DEL PSOE

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso y dirigente de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, aseguró este domingo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no puede durar un segundo más” en el cargo y criticó el “silencio” del PSOE, que a su juicio debería pedir la dimisión “inmediata” del actual Ejecutivo.

El coordinador general de Catalunya En Comú, formación en la que también está la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se expresó así en declaraciones a los periodistas antes de votar en la Escuela Industrial de Barcelona.

Comenzó diciendo que el Gobierno del Partido Popular primero no quería las libertades, posteriormente taponó la democracia y en esta jornada “se ha demostrado que no quiere la paz”.

Denunció que hoy se han traspasado todas las “líneas rojas”, al tiempo que defendió que los catalanes han contestado “como un solo pueblo” y “defendiendo su soberanía y sus libertades como nunca”.

Frente a esta situación, lamentó Domènech, está un Gobierno que “tiene que irse ya” y “no puede durar un segundo más”. Criticó las “cargas policiales inauditas”, que, dijo, se han saldado con “abuelas ensangrentadas”.

“En días como hoy no vale el silencio”, subrayó Domènech, lanzando así un mensaje a los socialistas. Dijo no entender el “silencio” del PSOE, que en su opinión debería estar exigiendo la dimisión “inmediata” de Rajoy.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso