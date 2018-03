CATALUÑA. DOMÈNECH CRITICA LA “ÉPICA GRANDILOCUENTE” DEL INDEPENDENTISMO QUE ABOCA A “CABEZAZOS CONTRA LA PARED”

Google Plus

El portavoz de Catalunya En Comú-Podem en el Parlamento de Cataluña, Xavier Domènech, criticó este jueves la “épica grandilocuente” del independentismo que solo aboca a los catalanes a “cabezazos contra la pared”.



Lo dijo durante el debate de investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalitat de Cataluña, con una intervención que comenzó emplazando al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a ir “un pelín más allá” en su disposición a una colaboración entre las fuerzas progresistas impulsando una moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados.

Si la política es poder renunciar a objetivos concretos en beneficio de un objetivo común, aseguró, se podría “ir más allá” en esa colaboración y eso “sí sería una ola de esperanza”.

Domènech reconoció que la actuación de “algunos aparatos del Estado” respecto a Cataluña ha sido “intolerable”, como lo ha sido el comportamiento de un PP sostenido por Ciudadanos, partido al que reprochó que pacta tanto en Madrid con Cristina Cifuentes, “que falsifica títulos universitarios”, como con el PSOE de los ERE en Andalucía, y con el PP en el Congreso. “Si esas son sus famosas siluciones no las queremos, gracias”, dijo a Inés Arrimadas.

Cargo a continuación contra los independentistas y contra Carles Puigdemont, del que recordó que alertó de que Jordi Sánchez no podría ser presidente desde la cárcel pero ahora parece respaldar a Jordi Turull a pesar de que puede acabar también en prisión. A veces es necesario que un hombre se sacrifique por un pueblo, dijo, pero nunca un pueblo debe sacrificarse por un hombre. Criticó esa “táctica del martirologio” y alertó de que los catalanes necesitan victorias y avanzar hacia el futuro, no seguir autojustificando su pasado.



