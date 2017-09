CATALUÑA. EL PP DICE ESTAR DISPUESTO A “NEGOCIAR TODO LO QUE SEA NEGOCIABLE” CON PUIGDEMONT

- Invita a Puigdemont a releer la carta de Rajoy de mayo en la que le decía que ambos carecen de “capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos”. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, subrayó este viernes que en su partido están “dispuestos a negociar todo lo que sea negociable” con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero “siempre” manteniendo “el respeto al Estado de Derecho”.

Así se expresó el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova a través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter después de que Puigdemont y Colau remitiesen una carta al presidente del Gobierno en la que hacen un “nuevo llamamiento al diálogo” en aras a pactar el referéndum independentista.

“Estamos dispuestos a negociar todo lo que sea negociable, siempre manteniendo el respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional”, escribió Maíllo en Twitter, enlazando su comentario a un ‘tuit’ de Rajoy del 25 de mayo en el que se puede leer la carta que envió a Puigdemont cuando éste le pidió iniciar negociaciones para celebrar el referéndum.

Además, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Democracia para asegurar que el Gobierno defenderá “más que nunca” el respeto a la ley “ante los que intentan vulnerarla”.

El PP también reaccionó por Twitter a la petición de diálogo de Puigdemont y Colau remarcando que el Gobierno “sí” está dispuesto a hablar, pero “dentro de la ley”. Además, recomendó a los dirigentes catalanes releerse la carta de Rajoy del 25 de mayo “antes de intentar pisotear los derechos de todos los españoles”.

En dicha misiva, Rajoy advertía a Puigdemont de que “no cabe plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la ley” porque ninguno de los dos tienen “capacidad” para negociar sobre aquello de lo que no disponen.

La carta, rubricada por el propio Rajoy, fue la respuesta al texto que le envió Puigdemont para hacerle llegar el acuerdo aprobado por la Generalitat para solicitar al Gobierno nacional el inicio de negociaciones sobre los términos y condiciones para la celebración de un referéndum en Cataluña.

“Considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional”, decía Rajoy, al tiempo que le recriminaba que estuviese preparando “iniciativas legales” para liquidar el orden constitucional a la vez que reclamaba negociar.

Ya entonces, Rajoy invitaba a Puigdemont a recuperar planteamientos que se ajustasen al marco de convivencia y respondiesen a las “necesidades reales” de los catalanes, porque ahí es donde podría encontrar “espacios de acuerdo” con el Gobierno. “Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones”, remachaba el presidente del Gobierno.

