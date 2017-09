CATALUÑA. RAJOY ADVIERTE DEL “DISPARATE” DE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió este martes a los responsables de la Generalitat de Cataluña de que sería un “disparate” hacer una declaración unilateral de independencia tras el 1 de octubre, fecha en la que pretenden realizar un referéndum de autodeterminación.

Así se pronunció en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se posicionó al lado del Gobierno español al decir públicamente que “España es un gran país y tendría que seguir unido”.

Rajoy expuso que la decisión sobre una posible declaración de independencia en Cataluña no le corresponde a él, sino que “tendrá que tomarla o no el Parlamento de Cataluña”. En cualquier caso, subrayó que este extremo “sería un disparate”.

Prometió nuevamente que el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre “no se puede celebrar”, aunque reconoció que puede haber “alboroto” y “ruido”. “Pero no es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías”, insistió.

Ante esta situación, consideró que “lo sensato y más razonable” sería que los promotores de esta consulta secesionista volviesen “al sentido común” y terminasen “ya” con “toda esta historia” que lo única que hace es generar “división, tensiones y no aporta nada bueno” a la ciudadanía.

Finalmente, dijo que espera que esta vuelta al “sentido común” se produzca “a la mayor celeridad posible”, incluso antes del 1-O. De no ser así, se mostró esperanzado de que la situación se restablezca “inmediatamente” después y se dé paso a una nueva etapa donde prime la ley y la democracia.

